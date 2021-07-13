В Кремле назвали темы встречи Путина и Лукашенко

В Санкт-Петербурге начались переговоры президентов России и Беларуси. О темах встречи журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Договоренность была достигнута какое-то время назад, она не неожиданная, пояснил Песков. "Просто мы не делали традиционных объявлений", - добавил он. "Главы России и Беларуси часто общаются, только за этот год было три встречи, последний раз в конце мая, семь телефонных разговоров", - перечислил пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос, почему не было анонса встречи, он ответил: "Она не срочная, несколько недель назад по ней была достигнута договоренность в одном из телефонных разговоров". "Мы, естественно, придаем большое значение каждой встрече глав государств России и Беларуси, но поскольку президенты общаются часто, общение носит рабочий формат, это союзнические отношения, мы просто в этот раз не делали какого-то специального анонса", - объяснил Песков. Но это нисколько не умаляет значение этих переговоров, подчеркнул он.

Темы - двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, реализация крупных совместных проектов и обсуждение того, как министерства и ведомства работают в плане реализации ранее данных президентами поручений по строительству Союзного государства, сообщил Песков. Также состоится обмен мнениями по международным делам, обсуждение попыток коллективного Запада дальше раскачивать ситуацию в Беларуси, меры по противодействию, добавил он.

Президенты побеседуют вдвоем и продолжат работу в формате рабочего завтрака. Уже в среду Путин вернется в Москву и продолжит работу в столице.