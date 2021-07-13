В ВОЗ оценили необходимость повторной прививки от COVID-19

Эксперт по иммунизации ВОЗ Анн Линдстранд заявила, что на данный момент нет достаточного количества данных о необходимости полностью привитым от COVID-19 пациентам вакцинироваться повторно.

"С учетом эпидситуации в мире гораздо важнее обеспечить вакцинацию максимального числа людей, - цитирует РИА Новости заявление эксперта на брифинге ВОЗ. - Ведь если человек привит полностью от коронавируса, то он находится под надежной защитой".

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения отмечал, что хотя мировому сообществу удалось достичь прогресса в борьбе с пандемией коронавируса, она сейчас находится "на очень опасной стадии". Гебрейесус указал на резкий рост заболеваемости в странах Африки, Азии и Америки, подчеркнув, что этого "в значительной степени" можно избежать. Он призвал мировое сообщество использовать все инструменты для предотвращения распространения инфекции.