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14.07.2021 01:34
Рубрика: В мире

Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем

Фото: AFP/Sameer Al-DOUMY Фото: AFP/Sameer Al-DOUMY
Фото: AFP/Sameer Al-DOUMY

Не менее 1146 мигрантов и беженцев погибли, пытаясь добраться до Европы по морю. Такие данные за первые шесть месяцев этого года распространила Международная организация по миграции (МОМ).

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Отмечается, что смертность на этих маршрутах увеличилась более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Тогда утонули 513 человек, пишет РИА Новости.

В организации уточнили, что в этом году 896 мигрантов погибли, пытаясь добраться до Европы по Средиземному морю. Еще 250 утонули, пытаясь добраться до Канарских островов через Атлантический океан. Среди жертв, чей пол и возраст удалось установить, были 409 мужчин, 104 женщины и 50 детей.

Ранее МВД Великобритании заявило о намерении ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с нелегальными мигрантами. Предлагается введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов, а также увеличение наказания за это преступление с шести месяцев лишения свободы до четырех лет.

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