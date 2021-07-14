Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем

Не менее 1146 мигрантов и беженцев погибли, пытаясь добраться до Европы по морю. Такие данные за первые шесть месяцев этого года распространила Международная организация по миграции (МОМ).

Отмечается, что смертность на этих маршрутах увеличилась более чем в два раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Тогда утонули 513 человек, пишет РИА Новости.

В организации уточнили, что в этом году 896 мигрантов погибли, пытаясь добраться до Европы по Средиземному морю. Еще 250 утонули, пытаясь добраться до Канарских островов через Атлантический океан. Среди жертв, чей пол и возраст удалось установить, были 409 мужчин, 104 женщины и 50 детей.

Ранее МВД Великобритании заявило о намерении ужесточить иммиграционное законодательство для более эффективной борьбы с нелегальными мигрантами. Предлагается введение уголовной ответственности за сознательный въезд в страну без необходимых документов, а также увеличение наказания за это преступление с шести месяцев лишения свободы до четырех лет.