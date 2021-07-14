Европа планирует высадить лес из 3 млрд деревьев

Ради достижения Евросоюзом углеродной нейтральности и борьбы с парниковыми газами на континенте необходимо высадить 3 млрд деревьев к 2030 году. Такое решение предложила Еврокомиссия в рамках плана действий для полной ликвидации углеродных выбросов к 2050 году.

Предполагается, что новый лес сможет поглотить 310 млн тонн выбросов СО2. Всего, по оценкам ученых, запасы углерода на Земле составляют 43 500 гигатонн. Одновременно эти деревья станут основой для новой биоэкономики, их биомасса и выросший на ветвях урожай будет использоваться для производства еды и товаров.

Государства, входящие в ЕС, получили установку заботиться о своих поглотителях углерода, в том числе лесах, расширять их по мере возможности.

Еврокомиссия создаст специальный фонд на 144,4 млрд евро для финансирования перехода к "зеленой" экономике. По замыслу Еврокомиссии, финансирование стран-членов ЕС потребует 72,2 млрд евро на период с 2025 до 2030 гг. При этом общая емкость фонда будет в два раза больше.

В рамках решения климатических задач Еврокомиссия вводит с 2023 года трансграничное углеродное регулирование, сборами будут обложены импорт стали, цемента, удобрений и алюминия. Кроме того, дополнительная нагрузка ляжет на транспортный сектор, прежде всего, морской и авиационный.