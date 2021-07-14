Юра Борисов снялся в двух фильмах, которые представили Россию в Каннах

В картине режиссера Юхо Куосманена Борисов сыграл главную мужскую роль - простого русского парня, который подался на заработки в Мурманск "бабла поднять". Но в поезде он встретился с финской девушкой, которая зацепила его тем, что не приняла всерьез и побоялась ему доверять.
Роль у Борисова получилась национального масштаба: немногословные российские мужички, способные решить все проблемы, на которых в итоге можно положиться, - такие не подведут, и женщины, что и таких любят, примут Борисова за своего, как только фильм выйдет в России.
Мужчины в России полюбят героя Борисова Леху за то, что он продолжает традиции Венечки Ерофеева. Женщины - за то, что после Баталова (он же Гоша, он же Жора) никого подобного не появлялось. Города Питер, Петрозаводск и Мурманск полюбят Борисова особо и, возможно, даже составят туристический маршрут, который так и назовут - "Купе номер 6".
Но это все - прогнозы восхищенного зрителя-свидетеля, который наблюдал за тем, как смотрели фильм в Каннском Дворце фестивалей. И тут Борисова приняли за своего. Зал смеялся, аплодировал во время сеанса, а потом наградил создателей конкурсной картины искренними овациями. После премьеры обозреватель "РГ" попросила актера ответить на вопрос, как ему Канны.
Юра Борисов: Как мне Канны? Я пока не могу вместить всего, что здесь происходит. У нас была премьера - мы заходили в огромный зал, где было три тысячи человек. Они все нам аплодировали до просмотра, потом после просмотра - очень долго. Нас снимали камеры - очень крупно, транслировали это на большой экран. Это невероятная атмосфера, и слова, чтобы описать наши эмоции, невозможно найти.
Специально посмотрела вашу фильмографию с точки зрения картин, которые выходили за пределы России и были успешны в мире. "Хрусталь" - номинация на "Оскар", "Серебряные коньки" - топы просмотров на Netflix, "Бык" - победил на фестивале в Карловых Варах. Сейчас в Каннах целых две картины с вашим участием, а другие актеры мечтали бы всего лишь об одной в таком конкурсе. Для вас это что-то значит или всего лишь работа?
Юра Борисов: Могу сказать, что никаких очевидных шагов это не принесло. По крайней мере на данный момент. Исключение - фильм "Бык". В жюри фестиваля в Карловых Варах был Юхо Куосманен - режиссер "Купе номер 6". Он меня увидел в этом фильме и позвал в свой. После фестиваля он прилетел в Москву, и мы встретились по поводу новой картины. И вот это для меня была очевидная связь между появлением фильма за рубежом и моей дальнейшей работой.
Вы смотрели до этого какие-то фильмы Юхо?
Юра Борисов: У него был только один полный метр - драма "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки". Кстати, фильм выиграл программу "Особый взгляд" в Каннах пять лет назад. После встречи Юхо скинул мне этот фильм. Я посмотрел и почувствовал родство. Мы с Юхо как будто бы заочно нашли общий язык. А дальше работать вместе было очень просто, несмотря на то что мы говорим на разных языках. Общаемся кое-как на английском, а так - взаимодействие происходило посредством каких-то энергетических обменов.
В "Купе номер 6" вы играете шахтера...
Юра Борисов: ...Я играю человека, который плывет по течению жизни. Не так важно, что шахтер. Это простой русский парень, которого жизнь несет куда-то вперед. Он не особо разбирается, в каком направлении. Но в данный момент - по фильму - он едет работать на шахту и не думает, что это постоянное место, где он задержится. То есть не по призванию туда направляется.
Вы нередко играете такого простого русского парня. Кого в вашей жизни больше - простого парня из Реутова Юры Борисова или же профессионального актера, даже звезды?
Юра Борисов: Я же Юра Борисов из Реутова! И ничего. Важно не забывать корни. Я все время буду играть таких людей, потом они станут простыми русскими мужиками. Потом, если доживу, - простыми русскими дедами (смеется). Но у этого амплуа же есть миллион самых различных граней. Так что меня это не расстраивает.
А на каком языке говорила во время съемок ваша партнерша по фильму?
Юра Борисов: На финском. Она финка, учила русский, потому что ее героиня совсем немножко говорит по-русски. Во время съемок мы коммуницировали в основном на английском. Что-то я ей говорил по-русски, что-то она могла понять, но мало. Мы очень много времени проводили вместе - в экспедициях, на репетициях, на читках.
А Юхо не предлагал вам сыграть роль на английском, чтобы не приходилось дублировать?
Юра Борисов: Нет, все на русском. Такой парень, которого я играю, не может говорить на английском (усмехается). Он и на русском-то с трудом и косноязычно. Такие парни разговаривают матом.
А что скажете по поводу вашей роли в фильме "Петровы в гриппе"?
Юра Борисов: Там совсем другая роль, можно сказать, противоположная той, что в "Купе номер 6". Она не очень большая. Я играю Сашу, который Дед Мороз в прошлом времени. Юля Пересильд играет девушку из Невьянска, которая приехала и влюбилась в парня Сашу. И вот мы играем какую-то странную любовь.
Я поняла, что вы занимаетесь йогой. Может быть, настраиваетесь на роль, медитируете?
Юра Борисов: Опять же, зависит от роли. Я не увлекаюсь йогой - просто делаю утреннюю разминку, приветствие солнцу сурья намаскар.
"Сурьяшечку", как вы говорите? Слышала в одной из программ.
Юра Борисов: Это утренняя разминка, которая чуть дольше поддерживает твое тело в более мобильном здоровом состоянии. Просто когда ты занимаешься серьезно йогой, часть ролей для тебя будет сложна. Занимаясь йогой, не сыграть такого персонажа, который в "Купе номер 6", потому что это противоречит его природе. Поэтому тот период жизни, когда я играю определенную роль, я стараюсь адаптироваться под эту роль.
С кем из зарубежных звезд вы хотели бы вместе сыграть? Мне почему-то кажется, что это мог бы быть Джонни Депп.
Юра Борисов: Джонни Депп уже старый, к сожалению. Того, что он делал раньше, он уже почему-то не делает. Я бы хотел с Шайей Лабафом сыграть. Вообще повзаимодействовать, познакомиться и потворить вместе.
Провокационный вопрос. Будете ли вы играть в фильме "Воланд" по "Мастеру и Маргарите", который сейчас начали снимать, и кого.
Юра Борисов: Не могу говорить.