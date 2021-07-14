Юра Борисов снялся в двух фильмах, которые представили Россию в Каннах

Актер Юра Борисов впервые в жизни попал в Канны, но сразу же завоевал любовь этого города - по крайней мере всех тех, кому удалось попасть на премьеру фильма "Купе номер 6".

Финская актриса Сейди Хаарла вела себя на фотоколле фильма "Купе номер 6" как женщина, которая носит своего мужчину (Юра Борисов) на руках. Фото: Предоставлены Sony Pictures

В картине режиссера Юхо Куосманена Борисов сыграл главную мужскую роль - простого русского парня, который подался на заработки в Мурманск "бабла поднять". Но в поезде он встретился с финской девушкой, которая зацепила его тем, что не приняла всерьез и побоялась ему доверять.

Роль у Борисова получилась национального масштаба: немногословные российские мужички, способные решить все проблемы, на которых в итоге можно положиться, - такие не подведут, и женщины, что и таких любят, примут Борисова за своего, как только фильм выйдет в России.

Мужчины в России полюбят героя Борисова Леху за то, что он продолжает традиции Венечки Ерофеева. Женщины - за то, что после Баталова (он же Гоша, он же Жора) никого подобного не появлялось. Города Питер, Петрозаводск и Мурманск полюбят Борисова особо и, возможно, даже составят туристический маршрут, который так и назовут - "Купе номер 6".

Но это все - прогнозы восхищенного зрителя-свидетеля, который наблюдал за тем, как смотрели фильм в Каннском Дворце фестивалей. И тут Борисова приняли за своего. Зал смеялся, аплодировал во время сеанса, а потом наградил создателей конкурсной картины искренними овациями. После премьеры обозреватель "РГ" попросила актера ответить на вопрос, как ему Канны.

Юра Борисов: Как мне Канны? Я пока не могу вместить всего, что здесь происходит. У нас была премьера - мы заходили в огромный зал, где было три тысячи человек. Они все нам аплодировали до просмотра, потом после просмотра - очень долго. Нас снимали камеры - очень крупно, транслировали это на большой экран. Это невероятная атмосфера, и слова, чтобы описать наши эмоции, невозможно найти.

Специально посмотрела вашу фильмографию с точки зрения картин, которые выходили за пределы России и были успешны в мире. "Хрусталь" - номинация на "Оскар", "Серебряные коньки" - топы просмотров на Netflix, "Бык" - победил на фестивале в Карловых Варах. Сейчас в Каннах целых две картины с вашим участием, а другие актеры мечтали бы всего лишь об одной в таком конкурсе. Для вас это что-то значит или всего лишь работа?

Юра Борисов: Могу сказать, что никаких очевидных шагов это не принесло. По крайней мере на данный момент. Исключение - фильм "Бык". В жюри фестиваля в Карловых Варах был Юхо Куосманен - режиссер "Купе номер 6". Он меня увидел в этом фильме и позвал в свой. После фестиваля он прилетел в Москву, и мы встретились по поводу новой картины. И вот это для меня была очевидная связь между появлением фильма за рубежом и моей дальнейшей работой.

Мужчины в России полюбят героя Борисова Леху за то, что он продолжает традиции Венечки Ерофеева. Женщины - за то, что после Баталова (он же Гоша, он же Жора) никого подобного не появлялось

Вы смотрели до этого какие-то фильмы Юхо?

Юра Борисов: У него был только один полный метр - драма "Самый счастливый день в жизни Олли Мяки". Кстати, фильм выиграл программу "Особый взгляд" в Каннах пять лет назад. После встречи Юхо скинул мне этот фильм. Я посмотрел и почувствовал родство. Мы с Юхо как будто бы заочно нашли общий язык. А дальше работать вместе было очень просто, несмотря на то что мы говорим на разных языках. Общаемся кое-как на английском, а так - взаимодействие происходило посредством каких-то энергетических обменов.

В "Купе номер 6" вы играете шахтера...

Юра Борисов: ...Я играю человека, который плывет по течению жизни. Не так важно, что шахтер. Это простой русский парень, которого жизнь несет куда-то вперед. Он не особо разбирается, в каком направлении. Но в данный момент - по фильму - он едет работать на шахту и не думает, что это постоянное место, где он задержится. То есть не по призванию туда направляется.

Вы нередко играете такого простого русского парня. Кого в вашей жизни больше - простого парня из Реутова Юры Борисова или же профессионального актера, даже звезды?

Юра Борисов: Я же Юра Борисов из Реутова! И ничего. Важно не забывать корни. Я все время буду играть таких людей, потом они станут простыми русскими мужиками. Потом, если доживу, - простыми русскими дедами (смеется). Но у этого амплуа же есть миллион самых различных граней. Так что меня это не расстраивает.

А на каком языке говорила во время съемок ваша партнерша по фильму?

Юра Борисов: На финском. Она финка, учила русский, потому что ее героиня совсем немножко говорит по-русски. Во время съемок мы коммуницировали в основном на английском. Что-то я ей говорил по-русски, что-то она могла понять, но мало. Мы очень много времени проводили вместе - в экспедициях, на репетициях, на читках.

А Юхо не предлагал вам сыграть роль на английском, чтобы не приходилось дублировать?

Юра Борисов: Нет, все на русском. Такой парень, которого я играю, не может говорить на английском (усмехается). Он и на русском-то с трудом и косноязычно. Такие парни разговаривают матом.

А что скажете по поводу вашей роли в фильме "Петровы в гриппе"?

Юра Борисов: Там совсем другая роль, можно сказать, противоположная той, что в "Купе номер 6". Она не очень большая. Я играю Сашу, который Дед Мороз в прошлом времени. Юля Пересильд играет девушку из Невьянска, которая приехала и влюбилась в парня Сашу. И вот мы играем какую-то странную любовь.

Я поняла, что вы занимаетесь йогой. Может быть, настраиваетесь на роль, медитируете?

Юра Борисов: Опять же, зависит от роли. Я не увлекаюсь йогой - просто делаю утреннюю разминку, приветствие солнцу сурья намаскар.

"Сурьяшечку", как вы говорите? Слышала в одной из программ.

Юра Борисов: Это утренняя разминка, которая чуть дольше поддерживает твое тело в более мобильном здоровом состоянии. Просто когда ты занимаешься серьезно йогой, часть ролей для тебя будет сложна. Занимаясь йогой, не сыграть такого персонажа, который в "Купе номер 6", потому что это противоречит его природе. Поэтому тот период жизни, когда я играю определенную роль, я стараюсь адаптироваться под эту роль.

С кем из зарубежных звезд вы хотели бы вместе сыграть? Мне почему-то кажется, что это мог бы быть Джонни Депп.

Юра Борисов: Джонни Депп уже старый, к сожалению. Того, что он делал раньше, он уже почему-то не делает. Я бы хотел с Шайей Лабафом сыграть. Вообще повзаимодействовать, познакомиться и потворить вместе.

Провокационный вопрос. Будете ли вы играть в фильме "Воланд" по "Мастеру и Маргарите", который сейчас начали снимать, и кого.

Юра Борисов: Не могу говорить.