Карантин в австралийском Сиднее продлили до конца июля

Власти австралийского Сиднея продлили до конца июля жесткие ограничения, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции.

"Это всегда тяжело говорить, но мы должны продлить карантин. Нам нужно приблизить число инфицированных в городе к нулевому значению как можно быстрее, чтобы локдаун был завершен", - заявила Глэдис Береджиклян, премьер-министр штата Новый Южный Уэльс.

За минувшие сутки в Сиднее выявили 97 инфицированных SARS-CoV-2. В больницах находятся 70 пациентов с COVID-19, 20 из них - на искусственной вентиляции легких.

Первым заразившимся индийским штаммом "Дельта" стал сотрудник международного аэропорта имени Кингсфорда Смита. Мужчина 16 июня перевозил экипаж одного из международных авиарейсов. Через 10 дней инфицированных в Сиднее было уже более 100 человек, и власти объявили о введении карантина.

Сейчас местным жителям запрещено выходить на улицу без веских причин. Школы, вузы, колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение. Сотрудники предприятий переведены "на удаленку", сообщает ТАСС.