Количество преступников в Чикаго превысило число полицейских в 9 раз

Новости

В Улан-Удэ ливень вынес на дорогу труп мужчины 08:01
Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах 07:55
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 07:36
В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года 07:26
Карантин в австралийском Сиднее продлили до конца июля 07:10
Ученые нашли 14 потомков да Винчи в попытке разгадать "геном гения" 07:10
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
В Якутии площадь лесных пожаров достигла 1,3 млн гектаров 04:58
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
На Камчатке задержали машину с икрой на 1,3 миллиона рублей 04:36
В Охотском море загорелся катер, один человек погиб 04:26
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару 04:24
Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19 03:55
В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира 02:59
WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом 02:24
Один человек погиб во время беспорядков на Кубе 01:52
Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем 01:34
Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова 00:57
Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19 00:57
Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 07:40
Рубрика: В мире

Количество преступников в Чикаго превысило число полицейских в 9 раз

Текст: Максим Макарычев
Количество преступников в самом криминальном городе США Чикаго превысило число сотрудников правоохранительных органов. На одного стража порядка приходится девять злоумышленников. Ситуация еще более ухудшится в ближайшее время, отмечают эксперты.
Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast
Фото: AP Photo/Charles Rex Arbogast

Суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун заявил, что городе почти 117 тысяч человек являются членами 55 известных криминальных банд. Это количество значительно превышает штат городской полиции, в которой работает всего 13 тысяч сотрудников. Многие из них уйдут на пенсию в 2021 году, пишет газета Chicago Sun-Times. Только за минувшие шесть месяцев на заслуженный отдых отправились 363 сотрудника, свидетельствуют данные полицейской пенсионной комиссии.

Фото: AP
В Чикаго полиции запретят преследовать грабителей

"Я считаю, что мы находимся на пути к тому, чтобы иметь один из самых высоких показателей выхода на пенсию в истории города", - сказал местный чиновник Рэй Лопес. В прошлом году на пенсию ушли 560 полицейских, в 2019 - 475, а в 2018 - 339.

Лопес обвинил мэра города, сторонницу движения BLM, Лори Лайтфут, утверждая, что она деморализовала офицеров антиполицейской риторикой. "Многие из наших офицеров не хотят покидать правоохранительные органы, однако рано уходят на пенсию, чтобы перейти в другие департаменты, потому что они не чувствуют, что их ценят и уважают в своем родном городе", - сказала она в интервью газете.

"Срочно необходимы совместные усилия сразу на всех уровнях - федеральном и региональном", - написал ведущий телеканала Fox News Джеральдо Ривера в Twitter.

В Чикаго на приуроченных к Дню независимости выходных в ходе криминальных разборок пострадало 150 человек.

Отметим, что еще один потрясший страну инцидент произошел на родине бывшего президента США Барака Обамы в минувшие выходные. Прямо у выхода из тюрьмы Чикаго был убит 31-летний американский рэпер KTS Dre. Преступники выпустили в него 64 пули и скрылись.

В мире США

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Британия обещает новые провокации у берегов России и Китая
Может ли иностранец приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19