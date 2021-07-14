Количество преступников в Чикаго превысило число полицейских в 9 раз

Количество преступников в самом криминальном городе США Чикаго превысило число сотрудников правоохранительных органов. На одного стража порядка приходится девять злоумышленников. Ситуация еще более ухудшится в ближайшее время, отмечают эксперты.

Суперинтендант полиции Чикаго Дэвид Браун заявил, что городе почти 117 тысяч человек являются членами 55 известных криминальных банд. Это количество значительно превышает штат городской полиции, в которой работает всего 13 тысяч сотрудников. Многие из них уйдут на пенсию в 2021 году, пишет газета Chicago Sun-Times. Только за минувшие шесть месяцев на заслуженный отдых отправились 363 сотрудника, свидетельствуют данные полицейской пенсионной комиссии.

"Я считаю, что мы находимся на пути к тому, чтобы иметь один из самых высоких показателей выхода на пенсию в истории города", - сказал местный чиновник Рэй Лопес. В прошлом году на пенсию ушли 560 полицейских, в 2019 - 475, а в 2018 - 339.

Лопес обвинил мэра города, сторонницу движения BLM, Лори Лайтфут, утверждая, что она деморализовала офицеров антиполицейской риторикой. "Многие из наших офицеров не хотят покидать правоохранительные органы, однако рано уходят на пенсию, чтобы перейти в другие департаменты, потому что они не чувствуют, что их ценят и уважают в своем родном городе", - сказала она в интервью газете.

"Срочно необходимы совместные усилия сразу на всех уровнях - федеральном и региональном", - написал ведущий телеканала Fox News Джеральдо Ривера в Twitter.

В Чикаго на приуроченных к Дню независимости выходных в ходе криминальных разборок пострадало 150 человек.

Отметим, что еще один потрясший страну инцидент произошел на родине бывшего президента США Барака Обамы в минувшие выходные. Прямо у выхода из тюрьмы Чикаго был убит 31-летний американский рэпер KTS Dre. Преступники выпустили в него 64 пули и скрылись.