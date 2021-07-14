МЭР: Недельная инфляция в России замедлилась

Инфляция в России на начало текущей недели замедлилась до 6,56%, снизившись на 0,04% по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщается в материале Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

В ведомстве отметили, что основной вклад в замедление инфляции внесли туристические услуги - неделей ранее был зафиксирован прирост на 2,8%, а к 12 июля произошло снижение на 0,1%. Услуги зарубежного туризма подешевели на 2,8%. Кроме того, после прохождения основного этапа индексации коммунальных услуг замедлился рост в сегменте регулируемых услуг.

Уже вторую неделю подряд снижаются цены на продовольственные товары, благодаря сезонному удешевлению овощей и фруктов. Непродовольственная инфляция пока сохраняется в плюсе - 0,27% за неделю с 6 по 12 июля, однако неделей ранее рост составил 0,38%.

"Основной вклад продолжает вносить динамика цен на легковые автомобили и стройматериалы, вместе с тем, темпы удорожания замедляются", - говорится в документе.