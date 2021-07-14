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14.07.2021 16:22
Рубрика: Власть

Минюст предлагает запретить членам ОНК иметь иностранное гражданство

Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, совершенствующий работу общественных наблюдательных комиссий. В частности, повышаются гарантии независимости общественных наблюдателей. В такие комиссии запретят входить чиновникам, а также членами общественных наблюдательных комиссий не смогут быть люди, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.

Напомним, члены ОНК имеют право беспрепятственного входа в казенные дома. Их миссия - давать независимый объективный взгляд на ситуацию в тюрьмах и защищать права заключенных.

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Как объяснили в Минюсте, законопроектом изменяется требование к некоммерческим организациям, имеющим право выдвигать кандидатуры в состав ОНК, путем сокращения с пяти до трех лет срока осуществления правозащитной деятельности этой некоммерческой организацией. Иными словами, расширяется количество организацией, имеющих право подключать своих представителей к работе наблюдательных комиссий.

"Вводятся положения о независимости ОНК от органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов

и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также недопустимости вмешательства политических партий, международных и иностранных организаций в сферу деятельности ОНК, - рассказывают в Минюсте. - Нормы законопроекта устанавливают, что членами ОНК не могут быть лица, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства".

Также, согласно подготовленному проекту, членами ОНК не смогут быть адвокаты, а также госслужащие, муниципальные служащие, депутаты и так далее. Еще одна новация: законопроект наделяет совет Общественной палаты Российской Федерации полномочием по прекращению полномочий членов ОНК ‎по собственной инициативе в случае грубого нарушения Кодекса этики либо ненадлежащего исполнения членами ОНК своих обязанностей, в том числе ввиду отсутствия посещений ими мест принудительного содержания.

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