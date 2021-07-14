Минздрав получил право согласовывать назначения глав региональных ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, наделяющее федеральное министерство здравоохранения правом согласовывать кандидатуры на должности руководителей региональных ведомств.

Согласно постановлению, в положение о Минздраве добавился подпункт "согласование в устанавливаемом правительством Российской Федерации порядке назначения на должность руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья".

До этого региональные власти самостоятельно назначали руководителей минздравов.