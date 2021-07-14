Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансах домохозяйств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать данные Росстата, согласно которым более 75% домохозяйств в стране испытывают какие-либо затруднения при покупке самого необходимого. Представитель Кремля предложил обратиться в статистическое ведомство, чтобы уточнить методику расчета и уже исходя из этого делать какие-то выводы.

"Мне трудно это (данные Росстата - прим. ред.) прокомментировать. Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом, это средние (данные - прим. ред.) или это по регионам каким-то", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.