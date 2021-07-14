Песков поддержал идею рекомендаций олимпийцам по ответам на острые вопросы

Рекомендации Олимпийского комитета России по ответам на провокационные вопросы для спортсменов не помешают, часто они попадают в тяжелые ситуации, пояснил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что такая инструкция разослана олимпийцам, сообщило издание "Ведомости" . В частности, советуют не обсуждать темы Крыма и Донбасса и не комментировать политические вопросы. "В Кремле согласны, что такие рекомендации не помешают, а потом уже каждый спортсмен решает, пользоваться этим или нет", - сказал Песков.

Необходимость таких инструкций пресс-секретарь президента объяснил тем, что "спортсмены не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, привлечь их к политике". "И тогда они попадают в тяжелые ситуации", - заключил он.