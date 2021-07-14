Появились фото китайского дрона-акулы

Китайский подводный робот-акула. Фото: https://t.co/NV32s67GwM pic.twitter.com/s4xH5byfeQ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 14, 2021
В Сети появились новые фото китайского подводного беспилотного разведчика, выполненного в виде акулы.
Бионический беспроводной дрон снабжен камерами с автоматической настройкой высокого разрешения, он способен погружаться на 150 метров, самостоятельно обходить препятствия и возвращаться на базу. Также предусмотрена возможность установки военного оборудования, пишет Dambiev.
Впервые дрон-акулу продемонстрировали на международной выставке оборонных технологий в Пекине в 2019 году.