Курского врача будут судить за убийство медсестры

Курские следователи завершили расследование убийства 21-летней медсестры Фатежской ЦРБ.

Напомним, по подозрению в совершении преступления был задержан врач той же больницы, дежуривший вместе с убитой. Он признал вину.

- По версии следствия, в ночь на 27 марта медик избил и задушил коллегу на почве внезапно возникших неприязненных отношений, - рассказали в управлении СКР по Курской области. Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть девушки наступила от асфиксии.

Уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.