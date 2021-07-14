Под Калугой работница скончалась после травмы на производстве

В Калужской области женщина, которой оторвало руку на производстве, скончалась в больнице. По факту получения производственной травмы следователи СУ СКР по региону начали проверку, сообщает сайт ведомства.

ЧП произошло накануне в поселке Детчино Малоярославецкого района на предприятии "Русский продукт". Предварительно 30-летняя работница убиралась на рабочем месте. Когда женщина протирала станок, тот неожиданно заработал. В результате работница потеряла правую руку.

Она сразу же была доставлена в Калугу в областную больницу. Ее в тот же день прооперировали. Однако сегодня пострадавшая скончалась.

Следователи начали процессуальную проверку по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проведен осмотр места происшествия, следователи беседуют со свидетелями и руководством предприятия, изъяты документы, имеющие отношение к случившемуся. Предстоит установить, кто отвечал за соблюдение охрану и безопасность труда, а также все нюансы случившегося. По результатам будет приниматься процессуальное решение.