В академии РВСН отбирают в военные вузы абитуриентов из Подмосковья

В подмосковной Балашихе, на базе Военной академии РВСН имени Петра Великого проходят вступительные испытания для молодых жителей столичной области, решивших в этом году стать курсантами вузов Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что отбор кандидатов для учебы в военных академиях, институтах и училищах осуществляет специальная выездная приемная комиссия. Ее сформировали из высококвалифицированных представителей учебного заведения и военных комиссариатов. В Минобороны подчеркнули, что в ходе работы приемной комиссии будут отобраны кандидаты для поступления во все 35 высших военных учебных заведений страны.

Специалисты проводят профессиональный психологический отбор абитуриентов и оценивают их физическую подготовку. Профессионально-психологический отбор предполагает сдачу тестов и выполнение заданий на логическое мышление, внимательность и сообразительность, а также способность абитуриентов адаптироваться в военном коллективе. При сдаче физической подготовки кандидатам в курсанты необходимо выполнить три норматива: подтянуться определенное количество раз на перекладине, пробежать на время 100 метров и три километра.

"Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, определят поступивших в военные учебные заведения", - сообщили в Минобороны РФ.

В минувший вторник, 13 июля, на совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что с 1 июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов на учебу в военных вузах, который продлится до 20 июля. "С учетом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов", - сообщил Шойгу.

По его словам, конкурс в военные училища составляет более трех с половиной человек на место, а по ряду специальностей - до восьми человек среди юношей и до 20 - среди девушек. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское воздушно-десантное командное училище. "В этом году планируем принять более 13 тысяч первокурсников", - сказал Шойгу.

Что касается довузовских учебных заведений, то самый высокий конкурс - в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место. Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском и Тульском суворовских училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц Минобороны. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место.

Шойгу также проинформировал, что в целях повышения престижа военной службы решено зачислять выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в военно-учебные заведения командного профиля в особом порядке.