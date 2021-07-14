В академии РВСН отбирают в военные вузы абитуриентов из Подмосковья

Новости

В Госдуме рассказали о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса 15:51
США поменяли замок на ядерных боеголовках 15:49
На Урале пресекли сбыт фиктивных справок об отсутствии COVID-19 15:45
Сергей Федоров возглавил хоккейный клуб ЦСКА 15:42
СМИ: Президент Бразилии госпитализирован с болями в животе 15:39
В Раде не исключают досрочных президентских выборов из-за отставки Авакова 15:33
Вышел трейлер "Синего залива" с Алисией Викандер 15:29
Крыло из российских композитов установлено на МС-21-300 15:29
В ЦБ рассказали о недобросовестных практиках возврата денег за страховку 15:22
МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве 15:17
Войска ЦВО получили в июне 180 единиц вооружения 15:15
В "Ласточках" появятся вагоны с бронью сидячих мест 15:15
Минздрав получил право согласовывать назначения глав региональных ведомств 15:13
Врач назвал правила вакцинации от COVID-19 в жару 15:08
Путин напомнил о роли Минпросвещения в образовательных проектах 14:48
Диетолог назвала полезные для здоровья и вкусные в жару продукты 14:45
Обвинение запросило 11 лет колонии для экс-замглавы свердловского СК 14:42
На Урале французские дипломаты устроили обед для врачей из "красной зоны" 14:32
Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансах домохозяйств 14:23
В Татарстане режим ЧС из-за жары ввели почти во всех районах 14:22
Путин оценил масштаб поддержанных ВЭБом проектов 14:09
Сериал "Локи" официально продлили на второй сезон 14:09
Пушков оценил слова Кучмы про обман украинцев перед развалом СССР 14:02
Названы победители конкурса "Страна открытий" 14:01
Песков привел пример внешнего управления на Украине 13:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 14:22
Рубрика: Власть

В академии РВСН отбирают в военные вузы абитуриентов из Подмосковья

Текст: Юрий Гаврилов

В подмосковной Балашихе, на базе Военной академии РВСН имени Петра Великого проходят вступительные испытания для молодых жителей столичной области, решивших в этом году стать курсантами вузов Минобороны РФ.

Фото: пресс-служба УГНТУ
Студенты УГНТУ рассказали абитуриентам о преимуществах своего вуза

В военном ведомстве сообщили, что отбор кандидатов для учебы в военных академиях, институтах и училищах осуществляет специальная выездная приемная комиссия. Ее сформировали из высококвалифицированных представителей учебного заведения и военных комиссариатов. В Минобороны подчеркнули, что в ходе работы приемной комиссии будут отобраны кандидаты для поступления во все 35 высших военных учебных заведений страны.

Специалисты проводят профессиональный психологический отбор абитуриентов и оценивают их физическую подготовку. Профессионально-психологический отбор предполагает сдачу тестов и выполнение заданий на логическое мышление, внимательность и сообразительность, а также способность абитуриентов адаптироваться в военном коллективе. При сдаче физической подготовки кандидатам в курсанты необходимо выполнить три норматива: подтянуться определенное количество раз на перекладине, пробежать на время 100 метров и три километра.

"Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения абитуриентов, определят поступивших в военные учебные заведения", - сообщили в Минобороны РФ.

В минувший вторник, 13 июля, на совещании в Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что с 1 июля в местах проживания абитуриентов начался отбор кандидатов на учебу в военных вузах, который продлится до 20 июля. "С учетом эпидемиологической обстановки в регионах работают 74 выездные группы от всех вузов", - сообщил Шойгу.

По его словам, конкурс в военные училища составляет более трех с половиной человек на место, а по ряду специальностей - до восьми человек среди юношей и до 20 - среди девушек. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются командные вузы Сухопутных войск, Военно-медицинская академия, Военный университет, Рязанское воздушно-десантное командное училище. "В этом году планируем принять более 13 тысяч первокурсников", - сказал Шойгу.

Что касается довузовских учебных заведений, то самый высокий конкурс - в Кызылское президентское кадетское училище: семь мальчиков и 11 девочек на место. Традиционно много желающих учиться в Тверском, Московском и Тульском суворовских училищах, Московском и Петербургском пансионах воспитанниц Минобороны. В среднем конкурс в них составляет пять человек на место.

Шойгу также проинформировал, что в целях повышения престижа военной службы решено зачислять выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в военно-учебные заведения командного профиля в особом порядке.

В регионах Власть Безопасность Армия Общество Образование Правительство Минобороны Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны