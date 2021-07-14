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14.07.2021 18:30
Рубрика: Происшествия

В детской больнице Тулы закрыли палату с муравьями

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В тульской больнице закрыли инфекционный бокс, где в палате обнаружились муравьи. По данному факту региональный минздрав начал проверку, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Екатерина Макарова.

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Скандальное видео из Тульской городской клинической больнице на улице Кутузова было размещено в соцсетях. На кадрах видно маленькую девочку, сидящую на кровати, а рядом на тумбочке и подоконнике ползают муравьи. Видео снял отец девочки.

Как сообщили "РГ" в региональном минздраве, девочка поступила в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы Тулы 10 июля. В отделении последняя плановая дезинсекция и дератизация проводились 30 июня. В минздраве заверили, что помещения обрабатываются специализированной организацией каждый месяц.

Сейчас бокс, где засняли нашествие муравьев, закрыт, его обработали силами больницы. 12 июня после обхода заведующей отделением девочку с папой перевели в другой бокс.

- Сегодня будет проведена внеплановая дезинсекция помещений инфекционного отделения с привлечением специализированной организации. По данному факту проводится проверка, - уточнила Екатерина Макарова.

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