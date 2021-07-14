В МЧС предупредили жителей Подмосковья о 35-градусной жаре

Жара до 35 градусов будет стоять в столичном регионе 14 и 15 июля. Особенно жарко будет в южных районах Подмосковья. В связи с этим областной главк МЧС выпустил экстренное предупреждение с просьбой соблюдать необходимые меры предосторожности.

Температура не опустится до комфортных значений даже в ночные часы. В такие жаркие дни в воздухе наблюдается пониженное содержание кислорода, из-за чего находиться на улице не просто неприятно, но для людей с тяжелыми хроническими болезнями даже опасно. Спасатели просят граждан по возможности ограничить поездки на транспорте, носить головные уборы на улице, пить больше воды и не забывать о проветривании помещений.