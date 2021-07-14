В Москве ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за непогоды

Столичным ресторанам и кафе рекомендовали закрыть летние веранды 14 июля, поскольку в городе ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 14 июля ожидается усиление ветра с порывами до 15 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - цитирует ведомство ТАСС.

Рестораторам также необходимо укрепить все конструкции, которые может сорвать сильный ветер и закрыть зонты. Ранее, напомним, экстренное предупреждение о грядущем ухудшении погоды распространило столичное управление МЧС. В ведомстве предупредили, что до конца дня 14 июля прогнозируются грозы и кратковременный дождь. Возможны сильные порывы ветра.

Пешеходам при ухудшении погоды рекомендуют не прятаться под деревьями и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции, а автомобилистам необходимо держать дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров.