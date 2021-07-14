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14.07.2021 06:23
Рубрика: Происшествия

Сильный ливень затопил дороги в Улан-Удэ

Текст: Дина Непомнящая

В Улан-Удэ в ночь на 14 июля прошел сильный ливень. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте мэр города Игорь Шутенков, выпала почти половина месячной нормы осадков.

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"Сложная ситуация в Октябрьском и Советском районах. Такой объем воды не выдержит ни одна ливневая канализация. С часу ночи идет усиленная работа по откачке. Вводим режим повышенной готовности", - написал глава города.

В 2:30 начал работу операштаб, созданный для устранения последствий ливня. В него вошли сотрудники управления по ЧС, комплекса городского хозяйства, комбината по благоустройству и администраций районов.

Откачкой воды с городских улиц занимаются четыре мотопомпы, 12 вакуумных машин и 14 единиц спецтехники. В ближайшее время планируют привлечь также технику частных организаций.

Потоки воды нанесли на дорогу много земли и песка. Спецтехника расчищает дороги для проезда транспорта, идет засыпка размытых дорог и грейдирование. В микрорайонах Радужный, Энергетик и Светлый появились провалы, их ремонтируют самосвалы с бутовым камнем.

"Спецтехника устраняет последствия осадков на самых проблемных участках дорог. В основном это Октябрьский район, микрорайон Радужный, Светлый и Комушка. Спецмашины будут ликвидировать подтопления на протяжении всего дня", - отметили в пресс-службе городской администрации.

Жителей просят пока избегать поездок через улицы Лебедева, Куйбышева и Свободы. Кроме того, в МУП "Управление трамвая" предупредили о временном изменении маршрута №4, трамвай не может проехать по улицам Сахьяновой и Ключевская.

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"На перекрестке улиц Сахьяновой-Ключевская-Трубачеева уровень воды над головкой рельса около 40 сантиметров. На месте работают вакуумные машины", - объяснили представители МУП.

В мэрии Улан-Удэ признались, что проблемы связаны с плохой пропускной способностью ливневой канализации, построенной в 60-е годы прошлого века.

"Город разрабатывает на основании генплана единую схему ливневых канализаций, включающую коллекторы, станции перекачки, очистные сооружения. Кроме того, при ремонте дорог город особое внимание обращает на отвод воды с проезжей части. В прошлом году на новых и ремонтируемых участках дорог обустроили более пяти километров новых ливневых канализаций", - заявили в пресс-службе администрации.

Отметим, что ливень также подтопил четыре подстанции в Октябрьском районе и одну в Железнодорожном из-за чего многие дома остались без электричества.

"Под отключения попали улицы Краснофлотская, Шумяцкого, Жердева, Октябрьская. В воде оказались и подземные кабельные линии. Сейчас энергетики занимаются откачкой, привлечен весь доступный персонал - это десять бригад и вся спецтехника", - рассказали ТАСС в пресс-службе филиала "Россети Сибирь" в Бурятии.

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