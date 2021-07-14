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14.07.2021 12:04
Рубрика: Происшествия

Трутнев поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим от паводка

Текст: Василий Кошкин
Пострадавшие от паводка в Амурской области должны как можно быстрее получить компенсации за утраченное имущество. Об этом заявил вице-премьер - полночный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время посещения региона.
Фото: аппарат уполномоченного по ДФО Фото: аппарат уполномоченного по ДФО
Фото: аппарат уполномоченного по ДФО

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Дениса Вайды, во время паводка уровень воды поднялся выше шести метров. Максимальный уровень отметки воды у города Благовещенска достигал уровня отметки 860 сантиметров, что выше паводка 2013 года на 38 сантиметров.

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В зону подтопления попали 975 жилых домов, в которых проживает более двух тысяч человек, 2016 приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог.

В девяти муниципальных образованиях аварийно-восстановительные работы завершены. Сейчас группировка МЧС работает в Благовещенском районе и в Благовещенске. По предварительной оценке, аварийно-спасательные работы будут завершены в течение десяти дней.

"По предварительной оценке, ущерб от паводка составляет шесть миллиардов рублей. Заканчивают работу комиссии по оценке ущерба дорожной сети и сельскому хозяйству. Завтра планируется завершить осмотр домовладений. Не везде еще ушла вода. Потребуется дополнительное время для проверки документов. Это займет около месяца. По планам комиссии должны завершить работу до 1 октября", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По данным региональных властей, паводок повредил 462 километра автодорог. Предварительный ущерб, по данным комиссии Федерального дорожного агентства, составляет 2,8 миллиарда рублей.

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