Трутнев поручил оперативно выплатить компенсации пострадавшим от паводка

Пострадавшие от паводка в Амурской области должны как можно быстрее получить компенсации за утраченное имущество. Об этом заявил вице-премьер - полночный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время посещения региона.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС России по Амурской области Дениса Вайды, во время паводка уровень воды поднялся выше шести метров. Максимальный уровень отметки воды у города Благовещенска достигал уровня отметки 860 сантиметров, что выше паводка 2013 года на 38 сантиметров.

В зону подтопления попали 975 жилых домов, в которых проживает более двух тысяч человек, 2016 приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог.

В девяти муниципальных образованиях аварийно-восстановительные работы завершены. Сейчас группировка МЧС работает в Благовещенском районе и в Благовещенске. По предварительной оценке, аварийно-спасательные работы будут завершены в течение десяти дней.

"По предварительной оценке, ущерб от паводка составляет шесть миллиардов рублей. Заканчивают работу комиссии по оценке ущерба дорожной сети и сельскому хозяйству. Завтра планируется завершить осмотр домовладений. Не везде еще ушла вода. Потребуется дополнительное время для проверки документов. Это займет около месяца. По планам комиссии должны завершить работу до 1 октября", - сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По данным региональных властей, паводок повредил 462 километра автодорог. Предварительный ущерб, по данным комиссии Федерального дорожного агентства, составляет 2,8 миллиарда рублей.