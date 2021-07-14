В Якутии площадь лесных пожаров достигла 1,3 миллиона га

В Якутии площадь лесных пожаров достигла одного миллиона 305 тысяч гектаров, сообщается в среду на официальном информационном портале республики.

Днем ранее, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", лес в республике горел на площади 1,266 миллиона га.

Всего в регионе действуют 316 природных пожаров, производится тушение 76-ти из них на площади 497 тысяч га. Большая часть очагов расположена в зоне контроля, где тушение признано трудно осуществимым и экономически нецелесообразным.

За сутки удалось ликвидировать 20 пожаров и локализовать 14. При этом обнаружены 12 новых очагов.

На тушении пожаров задействованы более 2,2 тысячи человек и 320 единиц техники, в том числе воздушные суда МЧС и Минобороны РФ.