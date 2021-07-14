В Охотском море загорелся катер, один человек погиб

Между мысом Куприяновский и заливом Екатерины в Охотском море произошел пожар на катере, принадлежащем Шантарскому филиалу ФГБУ "Заповедное Приамурье". Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Известно, что на борту судна находились два человека. Один из них погиб. Второго сейчас ищут. Катер остается на плаву в районе мыса Литке.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. Если будут выявлены нарушения, виновных привлекут к ответственности.