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14.07.2021 11:45
Рубрика: Происшествия

В Улан-Удэ ливнем затопило железнодорожный вокзал

Текст: Ольга Коваль

В столице Бурятии коммунальщики продолжают устранять последствия ночного ливня. От стихии пострадали не только городские улицы, досталось и железнодорожному вокзалу. Потоками воды там затопило весь первый этаж.

Сильный ливень затопил дороги в Улан-Удэ

Как объяснили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, причиной подтопления стало несовершенство ливневой системы.

- На близлежащем участке улицы Революции 1905 года отсутствует ливнеотвод. Ливневая канализация на привокзальной площади переполнилась мусором и грязью, которые сошли с улицы вместе с потоками воды, - цитирует представителя ВСЖД РИА Новости.

Само помещение вокзала и оборудование для досмотра не пострадали. Билетные кассы временно "переехали" на второй этаж. Вокзал работает в обычном режиме - поезда прибывают и отправляются по графику, заверили в ВСЖД.

В ближайшее время работы по устранению последствий стихии планируется завершить.

Напомним, что за несколько часов в городе выпала половина месячной нормы осадков. Подтоплены улицы, местами появились провалы, возникли перебои с электроснабжением.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ

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