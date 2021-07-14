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14.07.2021 08:47
Рубрика: Общество

В Забайкалье начались выплаты пострадавшим от паводка

Текст: Ольга Коваль

Забайкальцам, чьи дома попали в зону подтопления, начали выплачивать деньги. Первыми компенсации получили жители Газимуро-Заводского и Чернышевского районов, следующие на очереди - пострадавшие из Балейского и Шелопугинского районов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, речь идет о выплатах, предусмотренных федеральным законодательством. Их получат те, кто прописан в помещениях, пострадавших от воды. За частично утраченное имущество людям перечислят по 50 тысяч рублей, за полную его утрату дадут по 100 тысяч.

"Предварительно учтена потребность в выплате 50 тысяч рублей для 410 пострадавших и 100 тысяч - для 502-х ", - приводятся на сайте правительства края слова министра труда и соцзащиты населения Забайкалья Евгения Казаченко.

Пострадавшими от летнего паводка в регионе признаны более четырех тысяч жителей. На выплату компенсаций краевой минфин направил около 89 миллионов рублей.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Паводки в России

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