В Забайкалье начались выплаты пострадавшим от паводка

Забайкальцам, чьи дома попали в зону подтопления, начали выплачивать деньги. Первыми компенсации получили жители Газимуро-Заводского и Чернышевского районов, следующие на очереди - пострадавшие из Балейского и Шелопугинского районов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, речь идет о выплатах, предусмотренных федеральным законодательством. Их получат те, кто прописан в помещениях, пострадавших от воды. За частично утраченное имущество людям перечислят по 50 тысяч рублей, за полную его утрату дадут по 100 тысяч.

"Предварительно учтена потребность в выплате 50 тысяч рублей для 410 пострадавших и 100 тысяч - для 502-х ", - приводятся на сайте правительства края слова министра труда и соцзащиты населения Забайкалья Евгения Казаченко.

Пострадавшими от летнего паводка в регионе признаны более четырех тысяч жителей. На выплату компенсаций краевой минфин направил около 89 миллионов рублей.