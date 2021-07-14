Жители Камчатки вновь ощутили подземные толчки

Новости

В Улан-Удэ ливень вынес на дорогу труп мужчины 08:01
Замир Кабулов прокомментировал сообщения о россиянах в афганских тюрьмах 07:55
В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 07:36
В США признан незаконным запрет на продажу оружия лицам моложе 21 года 07:26
Карантин в австралийском Сиднее продлили до конца июля 07:10
Ученые нашли 14 потомков да Винчи в попытке разгадать "геном гения" 07:10
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября 06:26
МИД: Генконсульство в Мазари-Шарифе возобновит работу после гарантий безопасности 05:59
Жительница Приморья вытащила ребенка из-под колес поезда 05:19
В Роспотребнадзоре призвали внимательно следить за состоянием детей в жару 05:14
В Якутии площадь лесных пожаров достигла 1,3 млн гектаров 04:58
За две недели в турецкую Анталью прилетели более 300 тысяч россиян 04:56
На Камчатке задержали машину с икрой на 1,3 миллиона рублей 04:36
В Охотском море загорелся катер, один человек погиб 04:26
Нарколог Минздрава рассказал об опасности курения в жару 04:24
Врачи предупредили о длительном выпадении волос после COVID-19 03:55
В США вступил в силу временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира 02:59
WSJ: В США выросли темпы заболеваемости коронавирусом 02:24
Один человек погиб во время беспорядков на Кубе 01:52
Более 1,1 тысячи мигрантов погибли при попытке добраться до Европы морем 01:34
Зеленский выбрал кандидата на место подавшего в отставку Авакова 00:57
Мальта отказалась от идеи пускать только вакцинированных от COVID-19 00:57
Консульство РФ в Финляндии приостановит прием посетителей 00:31
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении 00:15
Путин призвал не связывать "нормандский формат" и коммерческие проекты 13.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае
14.07.2021 07:13
Рубрика: Происшествия

Жители Камчатки вновь ощутили подземные толчки

Текст: Ольга Коваль

Жители Петропавловска-Камчатского второй раз за сутки ощутили отголоски землетрясения в Тихом океане.

На Камчатке произошло четырехбалльное землетрясение

Как сообщает региональный главк МЧС, ссылаясь на данные сайта службы срочных донесений Обнинска, сейсмособытие магнитудой 5,1 зарегистрировали в 14:42 по местному времени в 160 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился под дном океана на глубине 20 километров.

В некоторых районах краевого центра ощущались подземные точки силой три балла. Сейчас спасатели обследуют здания на предмет возможных повреждений. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

Напомним, вчера вблизи Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. В городе ощущались подземные толчки силой четыре балла. К разрушениям они не привели.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября
Переговоры Путина и Лукашенко длились свыше пяти часов
Клишас прокомментировал рекомендацию ЕСПЧ по однополым союзам
Совбез: РФ будет соразмерно отвечать на недружественные действия и агрессию
Верховный суд: Выплаты по ОСАГО не отменяют выставление счета виновнику аварии
Эксперты предупредили о новом способе мошенничества