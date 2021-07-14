Жители Камчатки вновь ощутили подземные толчки

Жители Петропавловска-Камчатского второй раз за сутки ощутили отголоски землетрясения в Тихом океане.

Как сообщает региональный главк МЧС, ссылаясь на данные сайта службы срочных донесений Обнинска, сейсмособытие магнитудой 5,1 зарегистрировали в 14:42 по местному времени в 160 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского. Эпицентр находился под дном океана на глубине 20 километров.

В некоторых районах краевого центра ощущались подземные точки силой три балла. Сейчас спасатели обследуют здания на предмет возможных повреждений. По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет.

Напомним, вчера вблизи Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,7. В городе ощущались подземные толчки силой четыре балла. К разрушениям они не привели.