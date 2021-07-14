Электромонтер оперативно-выездной бригады Южного района электрических сетей филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Анатолий Бажутин стал заслуженным энергетиком Российской Федерации.

Высокой награды Анатолий Валентинович удостоен за большой вклад в развитие электросетевого комплекса региона и многолетнюю добросовестную работу. Почетное звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации" присвоено ему указом президента страны.

Анатолий Бажутин работает в энергетике уже 38 лет. Подключал многие значимые и важные объекты, первым из коллег осваивал все технические новинки. Много времени он уделяет профессиональной подготовке, передает свой богатый опыт и знания молодому поколению.

А на работу в "Пермэнерго" Анатолий Бажутин попал почти случайно. Он отслужил в армии, вернулся домой, женился. Пошел работать, трудился в дорожном строительстве, неплохо зарабатывал.

Но это было связано с частыми командировками, что не очень нравилось жене. Она и попросила его найти работу поближе к дому.

- Жили мы тогда на Нагорном, - говорит Анатолий Валентинович. - Я с женой согласился, что надо менять работу, и пошел искать, куда устроиться. Одно предприятие, другое. Зашел в Южный РЭС Пермских городских сетей на улице Рязанской, 118.

Переговорил с работниками, с начальством. Бажутину понравилось, что у энергетиков заботятся о сотрудниках. Как сейчас говорят, ему предложили очень хороший социальный пакет. Он подумал и подал заявление о трудоустройстве. И ни разу за прошедшие годы не пожалел, что стал энергетиком. Через несколько лет получил от электросетей квартиру, ребенка помогли устроить в детский сад. А когда такая мощная поддержка, то и работать легче.

Анатолий Бажутин: Горжусь своей профессией и предприятием! Фото: Владимир Бикмаев

Так с 1983 года Анатолий Бажутин и трудится в Южном районе электрических сетей ПО "Пермские городские электрические сети" филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго". Причем все время в оперативно-выездной бригаде, то есть на самом переднем крае.

Как истинный электромонтер, Анатолий Бажутин трудится дотошно, четко и последовательно. При работе с высоким напряжением суетиться ни к чему. Южный РЭС "Пермэнерго" обслуживает Индустриальный район, микрорайоны Крохалевка и Парковый.

- Раньше были еще Гамово и Хмели в Пермском районе, - говорит Анатолий Валентинович.

Все энергообъекты Бажутин знает много лет, досконально изучил схему электроснабжения Южного сетевого района. Несмотря на огромный стаж, он всегда строго соблюдает все правила техники безопасности. Не зря регулярно участвует и побеждает в конкурсах на знание правил охраны труда. И постоянно учится, каждые три года проходит переобучение.

- Мы и тренируемся постоянно, отрабатываем свои действия в той или иной обстановке, буквально доводим их до автоматизма, - говорит Бажутин. - Поэтому все движения строго рассчитаны, все работаем строго по инструкции.

Оперативно-выездная бригада, где он трудится, всегда готова к любым неожиданностям. Если где-то, скажем, произошел пожар, то тушить огонь пожарные не станут, пока энергетики не обесточат здание. И здесь без Анатолия Валентиновича и его коллег никак не обойтись.

Но и в любых других случаях его бригада первой готовит фронт работ для энергетиков. Все продумано до мелочей: сначала проверка, потом необходимые действия по строго отработанному алгоритму.

- Анатолий Валентинович, например, одним из первых освоил работу с вакуумными выключателями RM-6, - говорит начальник Южного района электрических сетей ПО "Пермские городские электрические сети" филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" Олег Дубовский. - Очень грамотный, выдержанный сотрудник, передает свой опыт молодым нашим работникам. Сейчас он является наставником шести электромонтеров.

Кстати, Анатолия Бажутина и раньше отмечали за его качественный труд.

В 2002 году ему вручили почетную грамоту "Пермэнерго", а в 2008 и 2010 годах - почетные грамоты компании "Россети Урал". В прошлом году Анатолию Бажутину была объявлена благодарность от Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики "Энергетическая работодательская ассоциация России".

"Горжусь своей профессией и предприятием. В следующем году Пермские городские электрические сети отметят 100-летний юбилей. Славная история, традиции - это наша опора и сила, позволяющие современному поколению энергетиков успешно работать на благо родного города и края!" - сказал Анатолий Бажутин при вручении ему государственной награды.

Справка "РГ"

Южный район электрических сетей ПО "Пермские городские электрические сети" филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго", где много лет трудится Анатолий Бажутин, обслуживает территорию Перми площадью более 200 квадратных километров, где проживает порядка 300 тысяч человек.

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