В Казани блогера оштрафовали за катание на сапборде по затопленной дороге

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности казанского блогера, который прокатился на сапборде по затопленной после ливня проезжей части.

Инцидент произошел 13 июля этого года. Как сообщили в МВД по РТ, инспекторы обнаружили видеоролик в социальной сети и установили личность нарушителя. Им оказался 34-летний житель столицы республики. Он припарковал свой автомобиль в зоне остановки общественного транспорта, достал сапборд и прокатился на нем по автомобильной дороге.

В результате мужчину оштрафовали по административным статьям за остановку в месте для маршрутных транспортных средств и нахождение на проезжей части, будучи пешеходом.

Напомним, около полудня 13 июля на Казань обрушился сильный ливень с ветром, скорость которого достигала 17 метров в секунду. Многие улицы оказались затоплены. В результате непогоды пострадали три человека, включая ребенка.