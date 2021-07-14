В Татарстане режим ЧС из-за жары ввели почти во всех районах

Еще в четырех районах Татарстана введен режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за продолжающейся жары, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

- Режим ЧС в республике ввели в 42 районах, только Дрожжановский район не попал. Но если такая погода будет стоять, то он тоже попадет, - приводит "Интерфакс" слова Зяббарова из прямого эфира на YouTube.

В конце июня режим ЧС из-за жары и последовавшей засухи был введен в 38 из 43 районов Татарстана. Аграрии, чьи угодья пострадали от чрезвычайных ситуаций, имеют право на компенсацию потерь государством.