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14.07.2021 11:33
Рубрика: Власть

Мэр Омска похудела на 20 кг перед вакцинацией

Текст: Наталья Граф (Омск)
Фото: Администрация города Омска Фото: Администрация города Омска
Фото: Администрация города Омска

Мэр Омска Оксана Фадина рассказала омичам о том, как подготовилась к вакцинации против коронавируса.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Глава города сообщила, что в минувшие выходные поставила вакцину "Спутник V", разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

- Перед введением препарата врач-терапевт измерила мне температуру, давление и сатурацию, выдала рекомендации, которые необходимо соблюдать в первые дни после прививки, - сообщила Оксана Фадина на своей странице в социальной сети.

В комментариях горожане поинтересовались, почему мэр вакцинировалась только сейчас.

- Были проблемы со здоровьем, пришлось сбросить вес, минус 20 кг. Стабилизировать давление, - поделилась с подписчиками Оксана Фадина. - Потом за 2 месяца объехала 18 районов, не снижая темп основной работы, и выходных не было совсем. Теперь освободилось время в графике, и появились выходные, чтобы после прививки автономно побыть дома. Вот и вся причина того, что не сразу. Планировала еще в середине июня, но выходные были заняты. Поэтому иной глубокой подоплеки нет.

Оксана Фадина также рассказала о том, почему приняла решение поставить прививку.

- От прививки точно хуже не будет, - считает мэр Омска. - А ухаживать за мной, во-первых, некому, так как родители пожилые и им эта нагрузка ни к чему. Это я должна быть им опорой. А во-вторых, я не могу по своей работе позволить себе выйти из строя и стать нерабочей. Так что мой личный выбор был сделан. И то, что я не заболела, лишь чудесный случай, на чудо долговременно полагаться нельзя.

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