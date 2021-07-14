Плановые ремонтные работы - один из факторов безопасной эксплуатации нефтепроводной инфраструктуры. ООО "Транснефть - Восток" проводит обязательный комплекс работ на своих объектах ежемесячно. В начале июля завершили мероприятия на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных трубопроводов ВСТО, Омск-Иркутск, Красноярск-Иркутск, а также на площадных производственных объектах.

На время проведения работ транспортировка нефти была остановлена. Основной объем пришелся на линейную часть. В течение 72 часов нефтепроводчики выполняли гидроиспытания перемычек между магистральными нефтепроводами. Параллельно провели гидроиспытания перемычки между основной и резервной нитками подводного перехода нефтепровода Красноярск-Иркутск через реку Бирюса в Иркутской области. Кроме этого, специалисты выполнили средний ремонт шиберных задвижек на НПС "Нижнеудинск", ГНПС-1 "Тайшет", подводном переходе магистрального нефтепровода через Усть-Илимское водохранилище в Иркутской области.

Работы также проводились более чем на 30 нефтеперекачивающих станциях. Особое внимание уделили автоматике, - проверили агрегатные и станционные защиты - системы, ответственные за работоспособность технологического оборудования, блоки измерения качества нефти, узлы запорной арматуры. На 14 НПС в Иркутской области и РС(Я) проведены плановые испытания автоматических систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения, предназначенных для ликвидации возможных возгораний на объектах без участия персонала.

Специалисты в области автоматизированных систем управления проверили уровень информационной безопасности систем управления технологическими процессами: выполнили переход на актуальные версии программного обеспечения, в том числе антивирусного, провели инструментальный контроль оборудования автоматизированных систем управления.

- Мы ежемесячно проводим комплексный анализ работы систем, и не только по своим производственным объектам, важна и внешняя сфера. Например, в июне мы совместно с нефтедобывающими компаниям - поставщиками нефти проверили алгоритмы защит на шести нефтеперекачивающих станциях. Своевременный контроль работоспособности оборудования для приема-сдачи нефти очень важен для добывающих компаний и для нас. Это, по сути, "сверка часов", - рассказал заместитель главного инженера по автоматизированным системам управления Павел Еременко.

За три дня плановых работ механики подразделений обследовали блоки измерения качества нефти, узлы запорной арматуры. Дополнительно персонал готовил оборудование к эксплуатации уже в осенне-зимний период.

Работа по поддержанию высокого уровня надежности оборудования позволяет ООО "Транснефть - Восток" сохранять стабильность процесса транспортировки нефти по нефтепроводам, находящимся в зоне его ответственности.

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Материал подготовлен службой общественных коммуникаций ООО "Транснефть-Восток"