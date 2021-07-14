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14.07.2021 09:42

В СУЭК-Кузбасс создали лабораторию по обучению системам проветривания шахт

В Центре подготовки и развития персонала (ЦПиРП) АО "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) открылась новая лаборатория по обучению персонала шахт и рудников системам проветривания горных выработок.
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Основой лаборатории, созданной по инициативе Энергомеханической дирекции компании, является макет Системы автоматизированного управления и контроля вентилятора главного проветривания (САУК ВГП).

Разработанный по заказу СУЭК специалистами АО "СИНТЭП" (Новосибирск), макет САУК ВГП позволяет проводить для операторов, электрослесарей, механиков теоретическое обучение, имитировать работу системы автоматизированного управления и контроля, а также формировать навыки действий при нормальном и аварийном режимах работы.

Макет включает в себя модель САУК ВГП, выполненную в масштабе 1:25, стенды контура смазки подшипника и образцов оборудования, шкафы управления, шкаф автоматического ввода резерва с распредустройством (АВР), пульт оператора и пульт преподавателя. Конструкция и функционал макета аналогичны вентиляторам главного проветривания, установленным на реальных объектах. Как говорят сами разработчики, прототипом послужила установка, действующая на втором стволе шахты "Комсомолец".

- Это первый макет САУК ВГП, созданный для российских угледобывающих предприятий, - рассказывает представитель АО "СИНТЭП" Дмитрий Герасимов. - До этого был только подобный опыт работы в Казахстане. В данной разработке мы учли все вопросы и пожелания компании "СУЭК-Кузбасс". Можно моделировать любые ситуации. Все наглядно видно. Очень удобно рассказывать. Как показывает практика, самый главный враг операторов, это стрессовая, аварийная ситуация. Обучение как раз позволяет выработать алгоритм, позволяющий специалистам в реальной обстановке не паниковать, действовать спокойно, уверенно и вовремя подать воздух в шахту.

С важностью и необходимостью создания такой лаборатории согласен преподаватель ЦПиРП Владимир Крупенько: "Сейчас к занятиям приступила первая группа - машинисты вентиляторных установок шахт компании. На рабочем месте обучаться нештатным ситуациям невозможно, так как вентилятор главного проветривания должен работать без перерыва. А здесь можно отработать все приемы по переключению, запуску. Можем имитировать неисправности и вдумчиво решать проблему".

Отметим, что это уже восьмая лаборатория, созданная в Центре подготовки и развития персонала. Системное повышение уровня квалификации персонала самых разных категорий является одной из приоритетных задач СУЭК. Для ее успешного решения постоянно совершенствуется учебно-материальная база ЦПиРП, позволяющая ежегодно обучать по различным программам до 15 тысяч сотрудников компании.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс

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