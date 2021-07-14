В КЧР задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки

В Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики, который подозревается в убийстве четырнадцатилетней девушки. Об этом сообщает региональное управление СК России.

Школьницу нашли с признаками насильственной смерти в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Новая в Черкесске.

Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Подозреваемый в нем житель региона задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.