Михаил Боярский заболел коронавирусом

У народного артиста России Михаила Боярского диагностирован коронавирус, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Театр Ленсовета, где служит актер.

В театре заявили, что Михаил Боярский был госпитализирован два дня назад, болезнь у него проходит в легкой форме.

Однако телеканал "Звезда" со ссылкой на представителя Боярского передает, что артист лечится дома.

Известно, что Михаил Боярский сделал прививку от коронавирусной инфекции, поэтому, в театре Ленсовета рассчитывают, что артист скоро поправится.