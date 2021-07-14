СК начал проверку по массовому захоронению в Псковской области

По предварительным данным, в земле может находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 годы немецко-фашистскими карателями и их пособниками. Согласно акту Невельской чрезвычайной районной комиссии от 21 декабря 1944 года, за годы оккупации нацисты расстреляли в Невельском районе около 20 тысяч человек, в том числе детей, женщин, стариков. Многие места захоронений расстрелянных до сих пор остаются неизвестными.

Следователи и участники поисковой экспедиции "Долина" проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели мирных граждан.

Экспедиция получила название от "Долины смерти" - места к северо-западу от деревни Мясной Бор Новгородской области, где при попытке красной Армии деблокировать Ленинград с декабря 1941 по июнь 1942 года на относительно небольшом участке фронта погибли сотни тысяч советских, немецких и испанских солдат. Вскоре после войны в Новгородскую область вернулся из эвакуации и был направлен качестве железнодорожника на станцию Мясной Бор Николай Иванович Орлов, который стал одним из родоначальников поискового движения Новгородской области и всего Советского Союза.

Своего первого погибшего с медальоном Николай нашел во время похода за ягодами, в кочковатом моховом болоте, рассказывает официальный сайт экспедиции. Это был старший лейтенант - в петлицах истлевшей гимнастерки оказались три рубиново-красных кубика. В медальоне - небольшом черном пластиковом пенале с отвинчивающейся крышкой - хорошо сохранился бумажный вкладыш с данными старшего лейтенанта. Николай показал свою находку отцу, который вернулся с фронта в 1945-м. Бывший фронтовик понимал, что найденный медальон и останки без вести пропавшего офицера важны для его родных не только с точки зрения памяти о погибшем, но и, возможно, позволят семье добиться денежного пособия от государства. Написали матери погибшего. Женщина ответила, очень благодарила за сообщение.

С этого момента поисковая работа затянула Николая. Почти все свободное время он проводил в Долине смерти. Историю боевых действий Волховского фронта в январе - июне 1942 года, ход Любанской наступательной операции, трагическую судьбу воинов 2-й ударной армии Николай изучал прямо на поле боя: ржавеющая подбитая техника, еще не заросшие позиции. Среди чахлой травы - множество убитых в шинелях.

В конце пятидесятых подвижнической работой Николая Орлова стали интересоваться журналисты. Со многими из них он дружил, брал их в свои поисковые экспедиции. Первое всесоюзное звучание получила информация, переданная новгородским корреспондентом ТАСС на радио "Маяк", о находке Орловым в одном из заброшенных блиндажей железнодорожной шпалы, на которой стреляными гильзами были выбиты слова: "Мы победим!". На радиопередачу откликнулся слушатель из Череповца, узнав в своем соседе по дому одного из авторов военного артефакта - бывшего рядовой 13-го кавалерийского корпуса Сергея Ивановича Веселова. Журналистская тема получила развитие - о ней написали "Известия" и "Красная звезда". Шпалой, как ценным экспонатом, заинтересовался и Новгородский государственный музей. Рассказ о солдатах 2-й ударной, пусть только в конкретном эпизоде, стал неизменной частью экскурсий.

Всесоюзную известность Орлову и истории 2-й ударной армии принес цикл передач на центральном телевидении и радио, организованный известным писателем, лауреатом Ленинской премии Сергеем Сергеевичем Смирновым, автором повести "Брестская крепость".

13 декабря 1980 года на 54-м году жизни Николай Иванович скончался. Но дело его жизни продолжалось. В Новгородскую область на поисковые работы приезжали поисковики из других регионов. А в 1985 году состоялось массовое захоронение останков погибших воинов на братском кладбище неподалёку от деревни Мостки. Акцию курировал Новгородский райисполком, присутствовало руководство обкома ВЛКСМ. Казанские и новгородские поисковики в глаза высказали функционерам все, что они думают по поводу отношения новгородских властей к памяти солдат, павших за Родину и забытых теми, кто берет на себя право эту Родину олицетворять. Как ни странно, но именно этот разговор "по душам" привел к созданию объединенной поисковой экспедиции, получившей название "Долина".

В августе 1988 года поисковики "Долины" организовали за счет участников первую в истории поискового движения крупномасштабную экспедицию. Около 500 поисковиков из различных областей страны 10 дней работали под Новгородом на местах боев 2-й Ударной армии. В результате их усилий 3500 останков павших обрели покой в воинских могилах. Этот год принято считать официальной датой рождения "Поисковой экспедиции "Долина" памяти Н. И. Орлова".

Сегодня "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н. И. Орлова" - крупнейшее в стране поисковое объединение, в состав которого входит 46 поисковых отрядов общей численностью более 1000 человек. Кроме того, ежегодно в работе экспедиции принимают участие поисковые формирования, не входящие в состав "Долины" из различных регионов России и ближнего зарубежья. За 25 лет поисковиками экспедиции найдены и захоронены останки более 105 тысяч бойцов и командиров РККА, установлены имена более 20 тысяч защитников Отечества. Деятельность членов поисковой экспедиции "Долина" в 1998 и 2008 годах отмечена благодарностью президента РФ. Финансируется работа поисковой экспедиции из областного бюджета и спонсорских средств.