В Ленобласти из-за аномальной жары пересох самый высокий водопад

В Ленинградской области пересох Саблинский водопад, считающийся самым высоким в регионе. Его высота составляет около четырех метров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по природным ресурсам, причиной стало обмеление реки Саблинки, которая питает водопад. Само явление в ведомстве называют естественным и объясняют долгим отсутствием осадков и понижением уровня грунтовых вод.

Аномальная жара пришла в Ленинградскую область в конце июня, столбик термометра в отдельные дни поднимался выше 35 градусов.

Осадков в это время почти не было. Причиной аномальной жары стал антициклон, пришедший на северо-запад России из Европы.