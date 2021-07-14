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14.07.2021,  
13:12
Текст:  Светлана Цыганкова

В Петербурге прошла первая тренировка авиации к военно-морскому параду

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге прошла первая тренировка авиации к главному военно-морскому параду. В ней участвовали 48 боевых самолетов и вертолетов морской авиации.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в главном военно-морском параде будут задействованы самолеты Су-24М, Су-27, Су-30СМ, Су-33, Су-25, МиГ-29К, Миг-31, противолодочные Ил-38Н и Ту-142м3, амфибии Бе-200 и Бе-12, многоцелевые самолеты военно-транспортной авиации Ан-72 и Ан-140, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29, Ка-31 и Ка-52К.

Впервые после модернизации в небо поднялись трехдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер военно-транспортной авиации Ту-154М, а также Ту-134УБЛ "Черная жемчужина".

Экипажи пролетели единым строем в районе Сенатской площади. Они отработали выполнение маршрута, соблюдение дистанции, скорости и высоты.

В пресс-службе ЗВО добавили, что морская авиация завершила перелет с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы, которые дислоцируются в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Карелии.

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