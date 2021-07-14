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14.07.2021 16:55
Рубрика: Власть

Доля современного оружия в войсках ЮВО превысит 70 процентов

Текст: Николай Грищенко, Лариса Ионова
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В 2021 году Южный военный округ получил на вооружение свыше 500 новых единиц боевой техники. До конца года доля современных видов вооружения и техники в войсках на Северном Кавказе и юге России повысится до 71 процента.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников также доложил министру обороны России Сергею Шойгу об оперативной обстановке в регионе и выполнении планов боевой подготовки. Об этом сообщает "Интерфакс".

Фото: Пресс-служба ЗВО
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"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал Сергей Шойгу.

Для восстановления паритета в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование новой мотострелковой дивизии. Министр обороны России проверил социально-бытовую инфраструктуру гарнизона мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.

Во время посещения ПАО "Роствертол" Сергей Шойгу ознакомился с производством вертолетов Ми-35, Ми-28НМ и Ми-26. Он также отметил, что, благодаря проведенным организационным мероприятиям, удалось ликвидировать нехватку летного состава.

"Если несколько лет назад некомплект составлял 1439 летчиков, то теперь дефицита нет. Пересмотрены программы обучения и продлены срок службы действующего состава", - сказал министр и отметил, что при подготовке органов военного управления применяются новые системы, а также выросло качество практических мероприятий.

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