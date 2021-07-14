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14.07.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

На Кубани задержали мужчину, жестоко избившего полицейского

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани задержали мужчину, который предположительно причастен к избиению полицейского, произошедшему накануне. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Ростовской области задержанный избил полицейских

Скандальная ситуация вызвала большой общественный резонанс. Поводом для разбирательства стала опубликованная в соцсетях видеозапись, на которой лицом вниз на асфальте лежит мужчина, якобы севший пьяным за руль. Далее неизвестные люди называют мужчину "майором" и "оперуполномоченным", показывают его служебное удостоверение, автомобиль, и один из них бьет лежащего человека.

По данным полиции, избитый сотрудник МВД был доставлен в медицинскую организацию, где по результатам первичного осмотра ему был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ссадина головы, перелом правой руки, ушибы головного мозга и позвоночника.

Личность мужчины, который, по предварительным данным, причастен к инциденту, установлена, он задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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