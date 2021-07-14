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14.07.2021 16:07
Рубрика: Общество

У берегов Крыма ученые обследовали остатки крейсера "Червона Украина"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба СевГУ Фото: Пресс-служба СевГУ
Фото: Пресс-служба СевГУ

Ученые Севастопольского государственного университета в результате обследования остатков корпуса крейсера "Червона Украина", затопленного у Бакальской косы в Крыму, предложили придать ему статус объекта культурного наследия. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СевГУ.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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Проект изучения истории крейсера, участвовавшего в обороне Одессы и Севастополя в годы Великой Отечественной войны, состоял из архивных и подводно-археологических исследований.

- В мае-июне 2021 года завершился последний этап комплексных исследований - морская исследовательская экспедиция в акватории Черного моря у Бакальской косы, во время которой проведено приборное и водолазное обследование остатков корпуса крейсера, - рассказал руководитель проекта, директор научно-образовательного центра "Археологические исследования" СевГУ Виктор Вахонеев.

Перед этим специалисты СевГУ осмотрели предметы с крейсера "Червона Украина", которые хранятся в фондах Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге, Музея Черноморского флота в Севастополе, Музея подводной археологии в Феодосии, а также изучили документы по истории корабля в архиве Военно-морского флота.

Подводные исследования проводились с помощью гидролокатора бокового обзора и других приборов.

- Под водой сохранился остов корпуса корабля без палубы и палубных надстроек, - рассказали в пресс-службе. - Остов лежит на ровном песчаном дне на глубине до шести метров. Нижняя часть скрыта песчаными наносами. Прослеживаются оба борта корабля, сохранилось множество металлических шпангоутов и фрагментов обшивки корпуса. Бронелисты отсутствуют.

Исследователи пришли к выводу, что остатки крейсера следует сохранить для будущих поколений, поэтому им необходимо придать статус выявленного объекта культурного наследия.

Фото: Пресс-служба СевГУ

Справка "РГ"

Легкий крейсер "Червона Украина" был заложен в 1913 году и первоначально носил имя "Адмирал Нахимов". Достроен в 1927 году. Стал флагманом Черноморского флота. В годы Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Одессы и Севастополя, эвакуировал воинские подразделения из Одессы, одним из первых открыл огонь по наступавшему на Севастополь врагу.

В результате бомбардировки 12 ноября 1941 года получил пробоины и на следующий день затонул у Графской пристани. После войны корабль подняли, отремонтировали и использовали как тренировочную станцию и корабль-цель. В 1952 году крейсер был посажен на грунт возле Бакальской косы в качестве учебной мишени. В 2000-х годах корпус продали для разделки на металл.

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