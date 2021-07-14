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14.07.2021 14:29
Рубрика: Происшествия

В Волгограде шестилетний ребенок ушел из дома, забрав 275 тысяч рублей

Текст: Алена Ларина (Волгоград)

В Волгограде шестилетний ребенок ушел из дома, взяв 275 тысяч рублей. Мальчика нашел на остановке участковый полицейский. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

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Сотрудник правопорядка заметил беглеца в половине девятого утра на улице Буханцева в Ворошиловском районе города, обратив внимание на пачку денежных купюр по пять тысяч рублей, видневшуюся из кармана брюк ребенка.

Полицейскому удалось узнать только его имя, впоследствии сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, где и с кем живет найденыш. Оказалось, что с бабушкой-опекуном, двумя сестрами и братом.

Ребенка вернули в семью. Его родные рассказали, что мальчик улизнул из дома утром, когда бабушка была кухне. 275 тысяч рублей, которые он прихватил, предназначались на ремонт жилья. Отсутствие внука женщина заметила лишь, когда к ней пришли сотрудники полиции.

Деньги вернули бабушке. Будучи один на улице, ребенок не пострадал, в отношении него, к счастью, не было совершено противоправных действий.

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