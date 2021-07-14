На Урале завхоз и рабочий детсада погибли в коллекторе

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах, при которых в Таборинском районе погибли двое сотрудников местного детсада.

Днем 10 июля работники, в должностные обязанности которых помимо прочего входило и обслуживание инфраструктурных сооружений, устраняли проблемы с канализацией. Они спустились в коллектор и пропали.

"О происшествии сообщил сторож садика. Он узнал от родственников, что мужчины ушли на работу еще утром и до сих пор не вернулись, пошел на обход территории и обнаружил их погибшими", - рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские подняли на поверхность тела завхоза и разнорабочего. По версии следствия, когда рабочие спустились в канализационный колодец, им резко стало плохо, и они погибли, предварительно, от отравления скопившимися ядовитыми газами.

"Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Проверяются документы, касающиеся обеспечения техники безопасности в учреждении. Проводится судмедэкспертиза", - сообщил пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

Расследование находится на контроле прокуратуры.