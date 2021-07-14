Сергей Шойгу проверил, как выпускают вертолеты Ми-28НМ

Вчера министр обороны Сергей Шойгу проверил, как в ростовском вертолетном производственном комплексе выполняют крупнейший военный заказ. До 2028 года там должны выпустить 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ - обновленной версии знаменитого "Ночного охотника". Госконтракт был заключен после личного распоряжения президента Владимира Путина об увеличении закупок этих винтокрылых машин.

Облик усовершенствованных "ночных охотников" существенно отличается от базовой версии вертолета. На Ми-28НМ установили новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и перспективные виды вооружения. Так, комплекс "Хризантема" с радиоэлектронной системой управления дает экипажу возможность поражать танки с броней до 1200 мм на расстоянии до 6 километров. Для Ми-28НМ разработали и ракету с дальностью поражения до 25 километров. Словом, вертолет получился мощный, и теперь важно, чтобы такие машины быстрей появились в войсках.

В Ростове-на-Дону расквартирован один из полков 150-й мотострелковой дивизии. Министра интересовала не только боеготовность части, но и социально-бытовая инфраструктура. Чтобы ее оценить, Шойгу отправился в столовую, обслуживающую солдат по принципу "шведского стола". Там у губернатор Ростовской области Василий Голубев аметил: его регион собирает рекордные урожаи зерновых. "Очень рад за вас. Но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?" - отреагировал Шойгу. Губернатор обещал исправить ситуацию.

Для обновленного Ми-28НМ разработали ракету с дальностью поражения цели до 25 километров

По-своему знаковой оказалась поездка Шойгу в музейный комплекс "Самбекские высоты". В его экспозициях используется информация о фронтовиках - уроженцах Ростовской области, полученная из базы подмосковного музея "Дорога памяти", созданного по инициативе Шойгу. Как и там, посетители "Самбекских высот" тоже могут найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.

Когда министр и губернатор подошли к Боевым знаменам частей, освобождавших ростовскую землю от гитлеровцев, выяснилось, что это не оригиналы, а копии стягов. "Нужно поработать в запасниках музея Вооруженных сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты", - тут же распорядился Шойгу.