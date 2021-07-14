Сергей Шойгу проверил, как выпускают вертолеты Ми-28НМ

Облик усовершенствованных "ночных охотников" существенно отличается от базовой версии вертолета. На Ми-28НМ установили новый комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и перспективные виды вооружения. Так, комплекс "Хризантема" с радиоэлектронной системой управления дает экипажу возможность поражать танки с броней до 1200 мм на расстоянии до 6 километров. Для Ми-28НМ разработали и ракету с дальностью поражения до 25 километров. Словом, вертолет получился мощный, и теперь важно, чтобы такие машины быстрей появились в войсках.
В Ростове-на-Дону расквартирован один из полков 150-й мотострелковой дивизии. Министра интересовала не только боеготовность части, но и социально-бытовая инфраструктура. Чтобы ее оценить, Шойгу отправился в столовую, обслуживающую солдат по принципу "шведского стола". Там у губернатор Ростовской области Василий Голубев аметил: его регион собирает рекордные урожаи зерновых. "Очень рад за вас. Но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?" - отреагировал Шойгу. Губернатор обещал исправить ситуацию.
По-своему знаковой оказалась поездка Шойгу в музейный комплекс "Самбекские высоты". В его экспозициях используется информация о фронтовиках - уроженцах Ростовской области, полученная из базы подмосковного музея "Дорога памяти", созданного по инициативе Шойгу. Как и там, посетители "Самбекских высот" тоже могут найти информацию о своих родственниках, сражавшихся за Родину.
Когда министр и губернатор подошли к Боевым знаменам частей, освобождавших ростовскую землю от гитлеровцев, выяснилось, что это не оригиналы, а копии стягов. "Нужно поработать в запасниках музея Вооруженных сил, найти реальные знамена и передать реликвии в музейный комплекс "Самбекские высоты", - тут же распорядился Шойгу.