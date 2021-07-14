"Школьные" выплаты на Госуслугах открылись на Дальнем Востоке

Форма для отправки заявления на оформление "школьной" выплаты для всех россиян открылась на портале Госуслуг. Теперь те родители, которые ранее не использовали портал для оформления "детских" выплат и не получили персональные уведомления, могут самостоятельно подать заявки в Пенсионный фонд Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе Минцифры.

"Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда", - сказал, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Отмечается, что тем, кто уже подал заявление в ответ на уведомление, никаких дополнительных действий принимать не нужно. По состоянию на 11 июля выплаты оформили уже 7 млн родителей на 9,8 млн детей.