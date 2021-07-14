США поменяли замок на ядерных боеголовках

Модернизированная термоядерная боеголовка W88 ВМС США. Фото: https://t.co/V5ZcSzRgO5 pic.twitter.com/PxGMb9RCw0— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 14, 2021
Завод Pantex в Техасе выпустил первую партию модернизированных термоядерных боеголовок W88 - ими оснащают баллистические ракеты Trident II на подводных лодках. Обновления коснулись системы инициации заряда, обычной взрывчатки, также в боеголовку добавлен разъем громоотвода.
Нынешняя модернизация - плод 11-летней работы, направленной на продление срока службы боеголовок МБР из арсенала ВМС США, пишет The Drive со ссылкой на данные Национального управления ядерной безопасности США. Год назад программа столкнулась с серьезной проблемой из-за ненадежности 5-долларового конденсатора. Его заменили на более надежный элемент стоимостью 75 долларов, что вызвало добавило к бюджету модернизации 850 миллионов долларов и сдвинуло ее график.
Обновленная боеголовка получила индекс W88 Alt 730, новую подсистему постановки на охрану и инициации плутониевого заряда, разъем для громоотвода и обычные взрывчатые вещества, улучшенные для продления срока службы боеприпаса. Также в ходе модернизации была проведена замена компонентов, чей срок службы подходил к концу, включая систему транспортировки газа и генераторы нейтронов. Программа модернизации боеголовок продлится до 2026 года и обойдется бюджету США в 2,8 миллиарда долларов.
Мощность W88 475 килотонн, одна ракета Trident II может нести до 14 боевых блоков. С 1984 по 1989 годы Pantex изготовил 404 боеголовки этого типа.
W88 MK5 MC3810— Casillic (@Casillic) April 24, 2018
Arming Fuzing and Firing Assembly
Very neat detail diagram wish it was better resolution but still lots of information!#Nukes #Nuclear #Weapons #AFF pic.twitter.com/fNHeuxyOGo