США поменяли замок на ядерных боеголовках

Завод Pantex в Техасе выпустил первую партию модернизированных термоядерных боеголовок W88 - ими оснащают баллистические ракеты Trident II на подводных лодках. Обновления коснулись системы инициации заряда, обычной взрывчатки, также в боеголовку добавлен разъем громоотвода.

Нынешняя модернизация - плод 11-летней работы, направленной на продление срока службы боеголовок МБР из арсенала ВМС США, пишет The Drive со ссылкой на данные Национального управления ядерной безопасности США. Год назад программа столкнулась с серьезной проблемой из-за ненадежности 5-долларового конденсатора. Его заменили на более надежный элемент стоимостью 75 долларов, что вызвало добавило к бюджету модернизации 850 миллионов долларов и сдвинуло ее график.

Обновленная боеголовка получила индекс W88 Alt 730, новую подсистему постановки на охрану и инициации плутониевого заряда, разъем для громоотвода и обычные взрывчатые вещества, улучшенные для продления срока службы боеприпаса. Также в ходе модернизации была проведена замена компонентов, чей срок службы подходил к концу, включая систему транспортировки газа и генераторы нейтронов. Программа модернизации боеголовок продлится до 2026 года и обойдется бюджету США в 2,8 миллиарда долларов.

Мощность W88 475 килотонн, одна ракета Trident II может нести до 14 боевых блоков. С 1984 по 1989 годы Pantex изготовил 404 боеголовки этого типа.