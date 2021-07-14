В Минске рассказали о совместном с РФ плане против санкций Запада

На прошедших накануне пятичасовых переговорах президентов России и Беларуси был поднят вопрос совместного противодействия санкциям Запада в отношении Москвы и Минска. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, ее слова передает "Белта".

"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов.

Чиновница также добавила, что на встрече лидеров двух стран обсуждался и вопрос снятия остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Кроме этого была обсуждена и финансовая проблематика. "Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - уточнила Эйсмонт.