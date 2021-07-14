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14.07.2021 16:55
Рубрика: Власть

В Минске рассказали о совместном с РФ плане против санкций Запада

Текст: Александр Гусаров

На прошедших накануне пятичасовых переговорах президентов России и Беларуси был поднят вопрос совместного противодействия санкциям Запада в отношении Москвы и Минска. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, ее слова передает "Белта".

Фото: РИА Новости
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"Правительствам поручено разработать и принять тот самый совместный план противодействия санкциям", - заявила пресс-секретарь, комментируя итоги встречи президентов.

Чиновница также добавила, что на встрече лидеров двух стран обсуждался и вопрос снятия остающихся барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок. Кроме этого была обсуждена и финансовая проблематика. "Белорусские банки будут поддержаны необходимыми объемами предоставляемых ресурсов для осуществления торговых операций", - уточнила Эйсмонт.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Санкции и антисанкции

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