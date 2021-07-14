В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

О снижении заболеваемости COVID-19 в России можно будет говорить после завершения фазы стабилизации ситуации с коронавирусом, которая будет длиться на протяжении всего июля и начала августа. Об этом рассказал ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Поскольку активный рост заболеваемости начался в первую декаду июня, сейчас мы постепенно переходим к фазе стабилизации, которая продлится весь июль и, вероятно, начало августа. И лишь затем, возможно, можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости", - уточнил он.

По словам Горелова, оптимистичный сценарий возможен только при соблюдении гражданами противоэпидемических мер. Пока что, отмечает ученый, ситуация с коронавирусом в России остается сложной, а карта страны похожа на "лоскутное одеяло".

Ранее директор Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА Илья Зябкин заявил, что особенностью третьей волны коронавируса стало возросшее число заболевших детей.