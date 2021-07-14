В России за сутки подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3966

2 Московская область 2469

3 Санкт-Петербург 1942

4 Нижегородская область 531

5 Свердловская область 461

6 Красноярский край 451

7 Воронежская область 447

8 Пермский край 379

9 Республика Крым 375

10 Иркутская область 372

11 Омская область 334

12 Хабаровский край 331

13 Брянская область 326

14 Ростовская область 318

15 Забайкальский край 307

16 Республика Коми 289

17 Челябинская область 281

18 Оренбургская область 276

19 Волгоградская область 272

20 Алтайский край 261

21 Мурманская область 260

22 Приморский край 257

23 Республика Бурятия 253

24 Тверская область 253

25 Ленинградская область 251

26 Тюменская область 243

27 Самарская область 240

28 Архангельская область 231

29 Владимирская область 229

30 Ставропольский край 229

31 Калининградская область 226

32 Краснодарский край 226

33 Пензенская область 222

34 Республика Башкортостан 222

35 Смоленская область 221

36 Ульяновская область 221

37 Вологодская область 220

38 Астраханская область 218

39 Саратовская область 218

40 Липецкая область 210

41 Кемеровская область 205

42 Новосибирская область 198

43 Ярославская область 197

44 Республика Дагестан 195

45 Курская область 192

46 Республика Карелия 190

47 Ханты-Мансийский автономный округ 184

48 Республика Хакасия 176

49 Республика Тыва 170

50 Новгородская область 155

51 Тульская область 153

52 Удмуртская Республика 142

53 Рязанская область 141

54 Псковская область 130

55 Калужская область 128

56 Костромская область 127

57 Амурская область 126

58 Белгородская область 124

59 Севастополь 121

60 Курганская область 115

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 114

62 Республика Калмыкия 107

63 Чеченская Республика 107

64 Республика Саха (Якутия) 103

65 Ивановская область 103

66 Кировская область 100

67 Тамбовская область 97

68 Томская область 93

69 Сахалинская область 86

70 Орловская область 86

71 Кабардино-Балкарская Республика 66

72 Республика Чувашия 64

73 Республика Мордовия 58

74 Республика Марий Эл 56

75 Республика Ингушетия 51

76 Карачаево-Черкесская Республика 50

77 Республика Северная Осетия-Алания 50

78 Камчатский край 47

79 Республика Татарстан 47

80 Республика Алтай 34

81 Республика Адыгея 33

82 Еврейская автономная область 29

83 Магаданская область 23

84 Ненецкий автономный округ 9

85 Чукотский автономный округ 7 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 857 002 случая (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Алтай 0,18%

2. Республика Татарстан 0,2%

3. Кировская область, Республика Адыгея 0,21% За последние сутки подтверждено 786 смертей: Москва 109

Санкт-Петербург 102

Нижегородская область 29

Иркутская область 27

Тюменская область 26

Краснодарский край 24

Ростовская область 24

Московская область 23

Свердловская область 18

Воронежская область 15

Пермский край 15

Красноярский край 15

Пензенская область 14

Республика Бурятия 14

Ленинградская область 13

Самарская область 13

Волгоградская область 12

Челябинская область 12

Саратовская область 11

Алтайский край 11

Чеченская Республика 10

Вологодская область 9

Ульяновская область 9

Республика Хакасия 9

Липецкая область 8

Рязанская область 8

Республика Коми 8

Мурманская область 8

Республика Крым 8

Новосибирская область 8

Брянская область 7

Курская область 7

Тульская область 7

Ставропольский край 7

Забайкальский край 7

Смоленская область 6

Омская область 6

Хабаровский край 6

Белгородская область 5

Калужская область 5

Тверская область 5

Псковская область 5

Астраханская область 5

Республика Башкортостан 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Владимирская область 4

Костромская область 4

Ярославская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Удмуртская Республика 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Кемеровская область 4

Томская область 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Курганская область 3

Приморский край 3

Амурская область 3

Республика Северная Осетия - Алания 2

Республика Мордовия 2

Сахалинская область 2

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 145 278 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 269 человек: Москва 7519

Санкт-Петербург 1896

Московская область 1787

Республика Крым 553

Свердловская область 425

Нижегородская область 383

Воронежская область 355

Республика Башкортостан 312

Пермский край 301

Хабаровский край 257

Брянская область 256

Республика Бурятия 250

Саратовская область 241

Владимирская область 237

Приморский край 221

Забайкальский край 205

Ростовская область 204

Омская область 203

Тверская область 189

Кемеровская область 183

Республика Саха (Якутия) 180

Самарская область 176

Республика Карелия 175

Республика Дагестан 174

Тюменская область 172

Калининградская область 162

Архангельская область 156

Курская область 153

Ставропольский край 153

Вологодская область 152

Липецкая область 147

Костромская область 145

Севастополь 135

Челябинская область 131

Оренбургская область 126

Ульяновская область 124

Ханты-Мансийский автономный округ 118

Республика Коми 117

Красноярский край 115

Волгоградская область 114

Иркутская область 114

Белгородская область 109

Рязанская область 106

Кировская область 102

Тамбовская область 97

Новосибирская область 97

Ямало-Ненецкий автономный округ 95

Смоленская область 94

Ярославская область 92

Астраханская область 89

Псковская область 88

Калужская область 86

Орловская область 81

Новгородская область 77

Ленинградская область 74

Ивановская область 72

Сахалинская область 68

Краснодарский край 59

Курганская область 58

Тульская область 55

Мурманская область 54

Республика Татарстан 51

Республика Чувашия 50

Амурская область 48

Алтайский край 46

Республика Тыва 45

Республика Мордовия 42

Республика Алтай 42

Удмуртская Республика 40

Республика Марий Эл 32

Республика Калмыкия 28

Республика Ингушетия 23

Чеченская Республика 23

Пензенская область 20

Томская область 19

Республика Северная Осетия - Алания 16

Республика Хакасия 12

Камчатский край 12

Ненецкий автономный округ 11

Республика Адыгея 11

Кабардино-Балкарская Республика 11

Карачаево-Черкесская Республика 8

Магаданская область 7

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 257 483. ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире