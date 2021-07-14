В России за сутки подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах

Новости

Избиркомы за рубежом сами примут решение о трехдневном голосовании 12:53
Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
Путин поздравил президента Франции с Днем взятия Бастилии 12:33
Профессор РАН Мажуга: Сотрудничество России с ЦЕРН выходит на новый уровень 12:32
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной 12:29
ЦИК заверил списки Российской партии свободы и справедливости 12:14
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов 11:57
В Якутии инспектор-кинолог продала служебную собаку 11:57
Испания перешагнула рубеж в четыре миллиона заболевших COVID-19 11:54
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров 11:46
Оперштаб: В Москве выявлено 3 966 новых случаев COVID-19 11:45
Переговоры между ЦСКА и "Миланом" по Влашичу зашли в тупик 11:37
Фирменный поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тысяч пассажиров 11:34
Шойгу проверит соединения и воинские части в Ростове-на-Дону 11:32
На Среднем Урале запретили мероприятия с участием более 500 человек 11:29
Москвичам начали предлагать временные татуировки с QR-кодами 11:28
Михаил Боярский заболел коронавирусом 11:28
Генпрокурор поручил проверить прием абитуриентов в вузы и колледжи 11:20
В центре Петрозаводска из окна квартиры открыли стрельбу 11:13
Минпросвещения: У будущих педагогов вырос средний балл ЕГЭ 11:11
Минск ожидает реакции на материалы в отношении гражданина ФРГ 11:09
Крым и Севастополь попали в регионы с доминирующим штаммом дельта 10:51
Севмаш вывел в море сразу несколько новых подлодок 10:51
Названы продукты, которые опасно есть в жару 10:47
В Витебске стартуют первые встречи на "Славянском базаре" 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 11:30
Рубрика: Общество

В России за сутки подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3966
  • 2 Московская область 2469
  • 3 Санкт-Петербург 1942
  • 4 Нижегородская область 531
  • 5 Свердловская область 461
  • 6 Красноярский край 451
  • 7 Воронежская область 447
  • 8 Пермский край 379
  • 9 Республика Крым 375
  • 10 Иркутская область 372
  • 11 Омская область 334
  • 12 Хабаровский край 331
  • 13 Брянская область 326
  • 14 Ростовская область 318
  • 15 Забайкальский край 307
  • 16 Республика Коми 289
  • 17 Челябинская область 281
  • 18 Оренбургская область 276
  • 19 Волгоградская область 272
  • 20 Алтайский край 261
  • 21 Мурманская область 260
  • 22 Приморский край 257
  • 23 Республика Бурятия 253
  • 24 Тверская область 253
  • 25 Ленинградская область 251
  • 26 Тюменская область 243
  • 27 Самарская область 240
  • 28 Архангельская область 231
  • 29 Владимирская область 229
  • 30 Ставропольский край 229
  • 31 Калининградская область 226
  • 32 Краснодарский край 226
  • 33 Пензенская область 222
  • 34 Республика Башкортостан 222
  • 35 Смоленская область 221
  • 36 Ульяновская область 221
  • 37 Вологодская область 220
  • 38 Астраханская область 218
  • 39 Саратовская область 218
  • 40 Липецкая область 210
  • 41 Кемеровская область 205
  • 42 Новосибирская область 198
  • 43 Ярославская область 197
  • 44 Республика Дагестан 195
  • 45 Курская область 192
  • 46 Республика Карелия 190
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 184
  • 48 Республика Хакасия 176
  • 49 Республика Тыва 170
  • 50 Новгородская область 155
  • 51 Тульская область 153
  • 52 Удмуртская Республика 142
  • 53 Рязанская область 141
  • 54 Псковская область 130
  • 55 Калужская область 128
  • 56 Костромская область 127
  • 57 Амурская область 126
  • 58 Белгородская область 124
  • 59 Севастополь 121
  • 60 Курганская область 115
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  • 62 Республика Калмыкия 107
  • 63 Чеченская Республика 107
  • 64 Республика Саха (Якутия) 103
  • 65 Ивановская область 103
  • 66 Кировская область 100
  • 67 Тамбовская область 97
  • 68 Томская область 93
  • 69 Сахалинская область 86
  • 70 Орловская область 86
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 66
  • 72 Республика Чувашия 64
  • 73 Республика Мордовия 58
  • 74 Республика Марий Эл 56
  • 75 Республика Ингушетия 51
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 50
  • 77 Республика Северная Осетия-Алания 50
  • 78 Камчатский край 47
  • 79 Республика Татарстан 47
  • 80 Республика Алтай 34
  • 81 Республика Адыгея 33
  • 82 Еврейская автономная область 29
  • 83 Магаданская область 23
  • 84 Ненецкий автономный округ 9
  • 85 Чукотский автономный округ 7

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 857 002 случая (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Алтай 0,18%
  • 2. Республика Татарстан 0,2%
  • 3. Кировская область, Республика Адыгея 0,21%
За последние сутки подтверждено 786 смертей:
  • Москва 109
  • Санкт-Петербург 102
  • Нижегородская область 29
  • Иркутская область 27
  • Тюменская область 26
  • Краснодарский край 24
  • Ростовская область 24
  • Московская область 23
  • Свердловская область 18
  • Воронежская область 15
  • Пермский край 15
  • Красноярский край 15
  • Пензенская область 14
  • Республика Бурятия 14
  • Ленинградская область 13
  • Самарская область 13
  • Волгоградская область 12
  • Челябинская область 12
  • Саратовская область 11
  • Алтайский край 11
  • Чеченская Республика 10
  • Вологодская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Республика Хакасия 9
  • Липецкая область 8
  • Рязанская область 8
  • Республика Коми 8
  • Мурманская область 8
  • Республика Крым 8
  • Новосибирская область 8
  • Брянская область 7
  • Курская область 7
  • Тульская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Забайкальский край 7
  • Смоленская область 6
  • Омская область 6
  • Хабаровский край 6
  • Белгородская область 5
  • Калужская область 5
  • Тверская область 5
  • Псковская область 5
  • Астраханская область 5
  • Республика Башкортостан 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Владимирская область 4
  • Костромская область 4
  • Ярославская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Томская область 4
  • Ивановская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Республика Адыгея 3
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Курганская область 3
  • Приморский край 3
  • Амурская область 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 2
  • Республика Мордовия 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 145 278 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 269 человек:
  • Москва 7519
  • Санкт-Петербург 1896
  • Московская область 1787
  • Республика Крым 553
  • Свердловская область 425
  • Нижегородская область 383
  • Воронежская область 355
  • Республика Башкортостан 312
  • Пермский край 301
  • Хабаровский край 257
  • Брянская область 256
  • Республика Бурятия 250
  • Саратовская область 241
  • Владимирская область 237
  • Приморский край 221
  • Забайкальский край 205
  • Ростовская область 204
  • Омская область 203
  • Тверская область 189
  • Кемеровская область 183
  • Республика Саха (Якутия) 180
  • Самарская область 176
  • Республика Карелия 175
  • Республика Дагестан 174
  • Тюменская область 172
  • Калининградская область 162
  • Архангельская область 156
  • Курская область 153
  • Ставропольский край 153
  • Вологодская область 152
  • Липецкая область 147
  • Костромская область 145
  • Севастополь 135
  • Челябинская область 131
  • Оренбургская область 126
  • Ульяновская область 124
  • Ханты-Мансийский автономный округ 118
  • Республика Коми 117
  • Красноярский край 115
  • Волгоградская область 114
  • Иркутская область 114
  • Белгородская область 109
  • Рязанская область 106
  • Кировская область 102
  • Тамбовская область 97
  • Новосибирская область 97
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  • Смоленская область 94
  • Ярославская область 92
  • Астраханская область 89
  • Псковская область 88
  • Калужская область 86
  • Орловская область 81
  • Новгородская область 77
  • Ленинградская область 74
  • Ивановская область 72
  • Сахалинская область 68
  • Краснодарский край 59
  • Курганская область 58
  • Тульская область 55
  • Мурманская область 54
  • Республика Татарстан 51
  • Республика Чувашия 50
  • Амурская область 48
  • Алтайский край 46
  • Республика Тыва 45
  • Республика Мордовия 42
  • Республика Алтай 42
  • Удмуртская Республика 40
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Калмыкия 28
  • Республика Ингушетия 23
  • Чеченская Республика 23
  • Пензенская область 20
  • Томская область 19
  • Республика Северная Осетия - Алания 16
  • Республика Хакасия 12
  • Камчатский край 12
  • Ненецкий автономный округ 11
  • Республика Адыгея 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 8
  • Магаданская область 7
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 257 483.

ВОЗ зафиксировала более 187 миллионов случаев коронавируса в мире
В регионах Общество Здоровье ДФО ПФО СЗФО СКФО СФО Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
В Киеве применили спецсредства против протестующих пенсионеров
В Минспорте сказали, когда у сборной России по футболу появится тренер
Сколько стоит сдать ПЦР-тест на COVID-19 в регионах
Второй иностранный язык в школе станет необязательным