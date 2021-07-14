В России за сутки подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3966
- 2 Московская область 2469
- 3 Санкт-Петербург 1942
- 4 Нижегородская область 531
- 5 Свердловская область 461
- 6 Красноярский край 451
- 7 Воронежская область 447
- 8 Пермский край 379
- 9 Республика Крым 375
- 10 Иркутская область 372
- 11 Омская область 334
- 12 Хабаровский край 331
- 13 Брянская область 326
- 14 Ростовская область 318
- 15 Забайкальский край 307
- 16 Республика Коми 289
- 17 Челябинская область 281
- 18 Оренбургская область 276
- 19 Волгоградская область 272
- 20 Алтайский край 261
- 21 Мурманская область 260
- 22 Приморский край 257
- 23 Республика Бурятия 253
- 24 Тверская область 253
- 25 Ленинградская область 251
- 26 Тюменская область 243
- 27 Самарская область 240
- 28 Архангельская область 231
- 29 Владимирская область 229
- 30 Ставропольский край 229
- 31 Калининградская область 226
- 32 Краснодарский край 226
- 33 Пензенская область 222
- 34 Республика Башкортостан 222
- 35 Смоленская область 221
- 36 Ульяновская область 221
- 37 Вологодская область 220
- 38 Астраханская область 218
- 39 Саратовская область 218
- 40 Липецкая область 210
- 41 Кемеровская область 205
- 42 Новосибирская область 198
- 43 Ярославская область 197
- 44 Республика Дагестан 195
- 45 Курская область 192
- 46 Республика Карелия 190
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 184
- 48 Республика Хакасия 176
- 49 Республика Тыва 170
- 50 Новгородская область 155
- 51 Тульская область 153
- 52 Удмуртская Республика 142
- 53 Рязанская область 141
- 54 Псковская область 130
- 55 Калужская область 128
- 56 Костромская область 127
- 57 Амурская область 126
- 58 Белгородская область 124
- 59 Севастополь 121
- 60 Курганская область 115
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- 62 Республика Калмыкия 107
- 63 Чеченская Республика 107
- 64 Республика Саха (Якутия) 103
- 65 Ивановская область 103
- 66 Кировская область 100
- 67 Тамбовская область 97
- 68 Томская область 93
- 69 Сахалинская область 86
- 70 Орловская область 86
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 66
- 72 Республика Чувашия 64
- 73 Республика Мордовия 58
- 74 Республика Марий Эл 56
- 75 Республика Ингушетия 51
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 50
- 77 Республика Северная Осетия-Алания 50
- 78 Камчатский край 47
- 79 Республика Татарстан 47
- 80 Республика Алтай 34
- 81 Республика Адыгея 33
- 82 Еврейская автономная область 29
- 83 Магаданская область 23
- 84 Ненецкий автономный округ 9
- 85 Чукотский автономный округ 7
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 857 002 случая (+ 0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Алтай 0,18%
- 2. Республика Татарстан 0,2%
- 3. Кировская область, Республика Адыгея 0,21%
За последние сутки подтверждено 786 смертей:
- Москва 109
- Санкт-Петербург 102
- Нижегородская область 29
- Иркутская область 27
- Тюменская область 26
- Краснодарский край 24
- Ростовская область 24
- Московская область 23
- Свердловская область 18
- Воронежская область 15
- Пермский край 15
- Красноярский край 15
- Пензенская область 14
- Республика Бурятия 14
- Ленинградская область 13
- Самарская область 13
- Волгоградская область 12
- Челябинская область 12
- Саратовская область 11
- Алтайский край 11
- Чеченская Республика 10
- Вологодская область 9
- Ульяновская область 9
- Республика Хакасия 9
- Липецкая область 8
- Рязанская область 8
- Республика Коми 8
- Мурманская область 8
- Республика Крым 8
- Новосибирская область 8
- Брянская область 7
- Курская область 7
- Тульская область 7
- Ставропольский край 7
- Забайкальский край 7
- Смоленская область 6
- Омская область 6
- Хабаровский край 6
- Белгородская область 5
- Калужская область 5
- Тверская область 5
- Псковская область 5
- Астраханская область 5
- Республика Башкортостан 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Владимирская область 4
- Костромская область 4
- Ярославская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Удмуртская Республика 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Томская область 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Курганская область 3
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Республика Мордовия 2
- Сахалинская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 145 278 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 269 человек:
- Москва 7519
- Санкт-Петербург 1896
- Московская область 1787
- Республика Крым 553
- Свердловская область 425
- Нижегородская область 383
- Воронежская область 355
- Республика Башкортостан 312
- Пермский край 301
- Хабаровский край 257
- Брянская область 256
- Республика Бурятия 250
- Саратовская область 241
- Владимирская область 237
- Приморский край 221
- Забайкальский край 205
- Ростовская область 204
- Омская область 203
- Тверская область 189
- Кемеровская область 183
- Республика Саха (Якутия) 180
- Самарская область 176
- Республика Карелия 175
- Республика Дагестан 174
- Тюменская область 172
- Калининградская область 162
- Архангельская область 156
- Курская область 153
- Ставропольский край 153
- Вологодская область 152
- Липецкая область 147
- Костромская область 145
- Севастополь 135
- Челябинская область 131
- Оренбургская область 126
- Ульяновская область 124
- Ханты-Мансийский автономный округ 118
- Республика Коми 117
- Красноярский край 115
- Волгоградская область 114
- Иркутская область 114
- Белгородская область 109
- Рязанская область 106
- Кировская область 102
- Тамбовская область 97
- Новосибирская область 97
- Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- Смоленская область 94
- Ярославская область 92
- Астраханская область 89
- Псковская область 88
- Калужская область 86
- Орловская область 81
- Новгородская область 77
- Ленинградская область 74
- Ивановская область 72
- Сахалинская область 68
- Краснодарский край 59
- Курганская область 58
- Тульская область 55
- Мурманская область 54
- Республика Татарстан 51
- Республика Чувашия 50
- Амурская область 48
- Алтайский край 46
- Республика Тыва 45
- Республика Мордовия 42
- Республика Алтай 42
- Удмуртская Республика 40
- Республика Марий Эл 32
- Республика Калмыкия 28
- Республика Ингушетия 23
- Чеченская Республика 23
- Пензенская область 20
- Томская область 19
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Республика Хакасия 12
- Камчатский край 12
- Ненецкий автономный округ 11
- Республика Адыгея 11
- Кабардино-Балкарская Республика 11
- Карачаево-Черкесская Республика 8
- Магаданская область 7
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 257 483.