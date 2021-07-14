Врач: Закон об иммунопрофилактике имеет приоритет над ТК в пандемию

Не имеющих медицинских противопоказаний и отказывающихся от вакцинации граждан можно отстранять от работы по закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

"Есть перечень профессий, для которых вакцинация в условиях пандемии становится обязательной. Это медицинские работники и те сотрудники, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Чтобы предотвратить распространение заражения", - сказал Круглый РИА Новости.

Сенатор напомнил, что в соответствии с законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" во время эпидемии сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний, отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы.

"Нормы закона имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ", - подчеркнул Владимир Круглый.

Законодатель связал летний всплеск новой коронавирусной инфекции с тем, что с начала года иммунизация проходила "очень вяло", а с появлением новых штаммов возросло число заболевших.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за прошедшие сутки в России подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений. Подтверждено 786 смертей.