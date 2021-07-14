Врач: Закон об иммунопрофилактике имеет приоритет над ТК в пандемию

Новости

Песков переадресовал в Росстат вопрос о финансах домохозяйств 14:23
В Татарстане режим ЧС из-за жары ввели почти во всех районах 14:22
Путин оценил масштаб поддержанных ВЭБом проектов 14:09
Сериал "Локи" официально продлили на второй сезон 14:09
Пушков оценил слова Кучмы про обман украинцев перед развалом СССР 14:02
Названы победители конкурса "Страна открытий" 14:01
Песков привел пример внешнего управления на Украине 13:57
Депутат тобольской гордумы на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД 13:55
Песков: РФ не будет искать компромиссную форму регистрации однополых браков 13:48
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин 13:47
Путин не планирует писать новые статьи о бывших советских республиках 13:47
Песков поддержал идею рекомендаций олимпийцам по ответам на острые вопросы 13:45
Вице-спикер Толстой подал документы на выдвижение в Госдуму 13:40
Появились фото китайского дрона-акулы 13:31
Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" открывается в Новом Иерусалиме 13:29
Петербургский суд отказался выпускать из СИЗО блогера Хованского 13:28
Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду 13:23
Названы самые опасные продукты для суставов 13:15
В Петербурге прошла первая тренировка авиации к военно-морскому параду 13:12
"Шереметьево" возобновит работу терминала C, закрытого из-за COVID-19 13:11
Инфекционист оценил риск заразиться несколькими штаммами COVID-19 сразу 13:10
В Минтруде рассказали, для чего переобучат сотрудников центров занятости 13:10
Вильфанд рассказал, исчезнут ли весна и осень 13:02
Избиркомы за рубежом сами примут решение о трехдневном голосовании 12:53
Эксперт раскритиковал военную активность США в Черном море 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
На сайте "РГ" премьера фильма "Почтальон" - гран-призера конкурса молодых талантов в Каннах
14.07.2021 13:09
Рубрика: Власть

Врач: Закон об иммунопрофилактике имеет приоритет над ТК в пандемию

Текст: Дмитрий Гончарук
Не имеющих медицинских противопоказаний и отказывающихся от вакцинации граждан можно отстранять от работы по закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

"Есть перечень профессий, для которых вакцинация в условиях пандемии становится обязательной. Это медицинские работники и те сотрудники, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Чтобы предотвратить распространение заражения", - сказал Круглый РИА Новости.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Подделка сертификатов о вакцинации и QR-кодов грозит лишением свободы

Сенатор напомнил, что в соответствии с законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" во время эпидемии сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний, отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы.

"Нормы закона имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ", - подчеркнул Владимир Круглый.

Законодатель связал летний всплеск новой коронавирусной инфекции с тем, что с начала года иммунизация проходила "очень вяло", а с появлением новых штаммов возросло число заболевших.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за прошедшие сутки в России подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений. Подтверждено 786 смертей.

Власть Право Трудовое право Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин прокомментировал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное
Песков: Россия не занимается политизацией темы вакцин
Олимпийский комитет России показал талисманы сборной
Большинство семей получат выплаты на детей школьного возраста 16 августа
Митингующие пенсионеры прекратили попытки прорваться в Раду
Президент дал поручения по итогам "Прямой линии". Главное
"РГ" публикует новые законы, которые коснутся каждого жителя страны