Врач: Закон об иммунопрофилактике имеет приоритет над ТК в пандемию

"Есть перечень профессий, для которых вакцинация в условиях пандемии становится обязательной. Это медицинские работники и те сотрудники, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Чтобы предотвратить распространение заражения", - сказал Круглый РИА Новости.
Сенатор напомнил, что в соответствии с законом "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" во время эпидемии сотрудник, у которого нет медицинских противопоказаний, отказывающийся от вакцинации, может быть отстранен от работы.
"Нормы закона имеют приоритет над Трудовым кодексом РФ", - подчеркнул Владимир Круглый.
Законодатель связал летний всплеск новой коронавирусной инфекции с тем, что с начала года иммунизация проходила "очень вяло", а с появлением новых штаммов возросло число заболевших.
По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за прошедшие сутки в России подтверждено 23 827 случаев COVID-19 в 85 регионах. Среди вновь выявленных случаев 10,7% без клинических проявлений. Подтверждено 786 смертей.