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14.07.2021 18:00
Рубрика: В мире

ВС Украины признал незаконным указ Зеленского по экс-главе КС

Текст: Александр Гусаров

Украинский Верховный суд (ВС) признал незаконным указ президента страны Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда страны. Как сообщает РИА Новости, информацию об очередном юридическом поражении президента Украины в среду распространило издание ZN.UA со ссылкой на собственные источники в Верховном суде.

"Верховный Суд признал противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщили источники ZN.UA в Верховном Суде. Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными", - сообщает издание на своем сайте.

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В пресс-службе ВС Украины подтвердили, что решение Зеленского об отмене назначения Тупицкого не соответствует его полномочиям, установленным действующей Конституцией страны. "Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного Суда Украины осуществляется путем издания указов о назначении судей Конституционного Суда Украины. Другого способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного Суда Украины, в частности путем отмены ранее принятых актов по кадровым вопросам, Основным Законом Украины не предусмотрено", - отмечается в сообщении Верховного суда в Facebook.

Напомним, что Владимир Зеленский ранее отменил указы о назначении Тупицкого и Касминина на должности судей КС, датированные маем и сентябрем 2013 года. В документе отмечалось, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные (экс-президентом) Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".

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